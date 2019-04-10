В Усть-Качке руководство управляющей организации осудят за мошенничество

Руководитель, после выполнения штатными сотрудниками работ, давал своим подельникам поручения подыскать стороннее лицо для заключения с ним фиктивного договора. Мошенники составляли проекты договоров, сметы, акты выполненных работ и просили своих знакомых подписать данные документы, которые были убеждены в законности действий. «Контрагенты» получали установленное договорами вознаграждение и передавали его руководству предприятия, которые делили наличные между собой. Также злоумышленники заключали с некоторыми подрядчиками договоры по завышенным ценам. В общей сумме ущерб компании составил более 3,2 млн рублей.