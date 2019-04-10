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Posted 10 апреля 2019, 05:35

Published 10 апреля 2019, 05:35

Modified 2 марта 2023, 14:40

Updated 2 марта 2023, 14:40

В Усть-Качке руководство управляющей организации осудят за мошенничество

В Усть-Качке руководство управляющей организации осудят за мошенничество

10 апреля 2019, 05:35
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Кругом обман
Злоумышленники составляли проекты договоров, сметы, акты выполненных работ и просили своих знакомых подписать данные документы, которые были убеждены в законности действий.

Следователи Пермского района завершили расследование уголовного дела в отношении руководителей управляющей компании из Усть-Качки. Общий ущерб составил более 3,2 млн рублей, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

В районный отдел полиции обратился представитель УК, который сообщил, что выявил нарушения в заключении договоров подряда и порядка их исполнения со стороны руководителей предприятия. Следствие выяснило, что директор фирмы вступил в сговор с замдиректора по технической части и инженером предприятия.

Руководитель, после выполнения штатными сотрудниками работ, давал своим подельникам поручения подыскать стороннее лицо для заключения с ним фиктивного договора. Мошенники составляли проекты договоров, сметы, акты выполненных работ и просили своих знакомых подписать данные документы, которые были убеждены в законности действий. «Контрагенты» получали установленное договорами вознаграждение и передавали его руководству предприятия, которые делили наличные между собой. Также злоумышленники заключали с некоторыми подрядчиками договоры по завышенным ценам. В общей сумме ущерб компании составил более 3,2 млн рублей.

Директору управляющей компании предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его подельник обвиняется по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ. Материалы в отношении третьего соучастника выделены в отдельное производство.

Сейчас материалы уголовного дела перданы в суд для рассмотрения по существу.

#Общество#Кругом обман
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