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Posted 11 апреля 2019, 11:59

Published 11 апреля 2019, 11:59

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

«Характеризует Путина В.В. — как неискреннего человека, которому свойственно лгать»

11 апреля 2019, 11:59
Сюжет
Протест
Эксперты провели лингвистическую экспертизу текста, размещенного на «чучеле с лицом Путина», в ноябре 2018 года.

Результаты были опубликованы в сообществе «Команда Навального | Пермь». В выводах указано, что в тексте нет негативной оценки в отношении человека по признаку пола, расы, языка, национальности, происхождения, а равно по принадлежности к какой-либо группе не выражена.

При этом в тексте «лжец военный преступник Пыня В.В.» негативно оценивается президент РФ Путин В.В. Негативная оценка выражена при помощи книжной литературной, эмоционально нейтральной и неэкспрессивной лексики «лжец» и «военный преступник», которая характеризует Путина В.В. с психологической и поведенческой сторон, а именно — как неискреннего человека, которому свойственно лгать и совершать преступления против обычаев войны и против человечества».

Манекен был установлен 11 ноября неподалеку от ЦУМа. Чучело представляло из себя туловище, перемотанное черным скотчем. На лбу у него было написано «Лжец». 3 января в доме Александра Шабарчина прошли обыски: были изъяты телефон, компьютер, костюм деда Мороза и другие личные вещи. После допроса на Шабарчина составили протокол и отпустили под подписку о невыезде.

Позднее в деле появились еще два активиста, которые вместе с Шабарчиным прошли психиатрическую экспертизу. Все трое фигурантов остаются в статусе подозреваемых. Обвинение не предъявлено. Срок предварительного следствия продлён до 26 апреля 2019 года.

#Общество#Протест
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