«Характеризует Путина В.В. — как неискреннего человека, которому свойственно лгать»

Манекен был установлен 11 ноября неподалеку от ЦУМа. Чучело представляло из себя туловище, перемотанное черным скотчем. На лбу у него было написано «Лжец». 3 января в доме Александра Шабарчина прошли обыски: были изъяты телефон, компьютер, костюм деда Мороза и другие личные вещи. После допроса на Шабарчина составили протокол и отпустили под подписку о невыезде.