«Т Плюс» готовится модернизировать ключевые участки тепломагистралей Перми

Posted 12 апреля 2019, 08:59
Published 12 апреля 2019, 08:59
Modified 2 марта 2023, 14:40
Updated 2 марта 2023, 14:40
Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» готовы к перекладкам тепловых сетей в рамках летней ремонтной кампании. Энергетики провели закупочные процедуры и завершают необходимые согласования графика предстоящих работ с администрацией Перми и ГИБДД. Сразу же после завершения отопительного сезона энергетики приступят замене трубопроводов с последующим благоустройством.
Во время ремонтной кампании 2019 года будут выполнены замены больших участков магистралей в центре Перми, а также модернизирована теплосетевая инфраструктура правобережной части города. Все мероприятия будут проводиться с учетом подготовки к празднованию 300-летия города.
Предусмотрена реконструкция трех участков теплосети по ул. Луначарского с переходом через Комсомольский проспект до ул. Сибирская протяженностью 860 м и диаметром 400 мм. Работы пройдут поэтапно в сжатые сроки, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта.
Также будет построено 585 м новых теплосетей диаметром 400 мм по ул. Тимирязева, на участке от ул. Газеты «Звезда» до Комсомольского проспекта, и по ул. Успенского, от Комсомольского проспекта до дома по ул. Успенского, 9. Эти работы частично затронут проезжую часть Комсомольского проспекта.
В числе крупных проектов 2019 года – замена 1,8 км теплосети диаметром 800 мм в Свердловском районе на участке от ул. Лодыгина до ул. Солдатова с переходом на ул. Гусарова до дома № 22. Обновленный участок обеспечит качественное и надежное теплоснабжение жителей микрорайона Крохалево и потребителей Пермской ТЭЦ-6.
Особое внимание будет уделено участкам теплосетей с высокой степенью износа. Например, тепломагистраль диаметром 700 мм по ул. 1-я Красноармейская: энергетики заменят здесь 582 м, до перекрёстка с ул. Горького. Перекладка 312 м теплосети диаметром 500 мм пройдет на ул. Газеты «Звезда» – участок Ленина-Петропавловская.
Большие объемы перекладок предусмотрены в правобережной части Перми (микрорайон Закамск Кировского района). Здесь будет заменено более 2,7 км сетей диаметром 150-300 мм. Работы пройдут на улицах Охотников, Панфилова, Закамская, Федосеева, Сокольская, Автозаводская, Торговая.
«Мы намерены сохранить высокие темпы обновления теплосетей. Поэтому до начала отопительного сезона максимально обновим теплосетевой комплекс. Это позволит гарантировать надежное прохождение периода холодов в регионе, а также повысить качество ресурса», - отмечает технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Максим Рябенко.