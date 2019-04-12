«Т Плюс» готовится модернизировать ключевые участки тепломагистралей Перми

Предусмотрена реконструкция трех участков теплосети по ул. Луначарского с переходом через Комсомольский проспект до ул. Сибирская протяженностью 860 м и диаметром 400 мм. Работы пройдут поэтапно в сжатые сроки, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта.

Также будет построено 585 м новых теплосетей диаметром 400 мм по ул. Тимирязева, на участке от ул. Газеты «Звезда» до Комсомольского проспекта, и по ул. Успенского, от Комсомольского проспекта до дома по ул. Успенского, 9. Эти работы частично затронут проезжую часть Комсомольского проспекта.