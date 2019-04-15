Состоялся очередной Workshop по апробации технологии соучаствующего проектирования

Сохранение природной составляющей на этой встрече было лидирующей темой. Доклад кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры лесоводства и ландшафтной архитектуры ПГАТУ А.В. Романова о гидрогеологических особенностях ландшафта склонов и последствиях пренебрежения ими, в результате чего один из трамплинов перестал функционировать, проиллюстрировал важность участия в подготовке техзадания для конкурса специалистов самого разного профиля: от гидрогеологов до социологов. И, конечно, биологи и экологи в этом процессе — одни из главных действующих лиц наряду с архитекторами и планировщиками. Поэтому специалисты этих профессий участвуют в каждом Workshop.

С каждым разом рассматриваемая территория становится все интереснее: появляются новые краски и характеристики, как при масштабировании изображения, когда используется функция zoom.