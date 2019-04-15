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Posted 15 апреля 2019, 08:42

Published 15 апреля 2019, 08:42

Modified 2 марта 2023, 14:39

Updated 2 марта 2023, 14:39

Состоялся очередной Workshop по апробации технологии соучаствующего проектирования

15 апреля 2019, 08:42
Компания ПЗСП поддержала идею Фонда «Обвинская роза» по организации конкурса на проектирование природосберегающего ландшафта долины р. Егошиха.

Цель Workshop, организаторами которого выступили фонд «Обвинская роза», АО «ПЗСП», Институт территориального планирования, Исторический парк «Россия — моя история» при поддержке Управления по экологии и природопользованию администрации города Перми, — сформировать техническое задание на конкурс по проектированию природосберегающего ландшафта долины реки Егошиха.

Во время мероприятия участники знакомятся с территорией, обсуждают особенности ландшафта. Затем работают в группах: прорабатывают идеи развития долины, обдумывают риски при организации массового отдыха на территории, рассматривают варианты пешеходных, велосипедных связей между районами и другие аспекты проектирования, которые важно учитывать и для работы с проектами в остальных долинах малых рек.

Поскольку в мероприятиях участвуют ландшафтные архитекторы, отчетливо прозвучали темы необходимости регулирования поверхностных стоков в долину и использования для этого новых технологий — биофильтров, дождевых садов, для очистки воды в реке — растений и природных материалов, формирования из них русла, которое будет красиво выглядеть, и при этом сохранять свою естественность.

Сохранение природной составляющей на этой встрече было лидирующей темой. Доклад кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры лесоводства и ландшафтной архитектуры ПГАТУ А.В. Романова о гидрогеологических особенностях ландшафта склонов и последствиях пренебрежения ими, в результате чего один из трамплинов перестал функционировать, проиллюстрировал важность участия в подготовке техзадания для конкурса специалистов самого разного профиля: от гидрогеологов до социологов. И, конечно, биологи и экологи в этом процессе — одни из главных действующих лиц наряду с архитекторами и планировщиками. Поэтому специалисты этих профессий участвуют в каждом Workshop.
С каждым разом рассматриваемая территория становится все интереснее: появляются новые краски и характеристики, как при масштабировании изображения, когда используется функция zoom.

Следующая встреча назначена на 18 апреля. Одна из целевых групп для участия — жители близлежащих микрорайонов.

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