Супружеская пара получила срок за продажу наркотиков на территории Пермского края

Posted 15 апреля 2019, 07:35
Published 15 апреля 2019, 07:35
Modified 2 марта 2023, 14:39
Updated 2 марта 2023, 14:39
В Чайковском вынесен приговор сожителям, которые занимались продажей наркотиков. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
Злоумышленница договаривалась по телефону с клиентами о встрече, а мужчина выполнял роль курьера. Он передавал покупателям наркотическое средство – производное N-метилэфедрона. На вырученные деньги злоумышленники приобретали новую партию наркотиков.
Суд назначил женщине 8 лет 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф. Её подельник получил 8 лет 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строго режима.