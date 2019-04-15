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Posted 15 апреля 2019, 07:35

Published 15 апреля 2019, 07:35

Modified 2 марта 2023, 14:39

Updated 2 марта 2023, 14:39

Супружеская пара получила срок за продажу наркотиков на территории Пермского края

Супружеская пара получила срок за продажу наркотиков на территории Пермского края

15 апреля 2019, 07:35
Фото: Properm.ru.
На вырученные деньги злоумышленники приобретали новую партию наркотиков.

В Чайковском вынесен приговор сожителям, которые занимались продажей наркотиков. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Злоумышленница договаривалась по телефону с клиентами о встрече, а мужчина выполнял роль курьера. Он передавал покупателям наркотическое средство – производное N-метилэфедрона. На вырученные деньги злоумышленники приобретали новую партию наркотиков.

Суд назначил женщине 8 лет 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима и штраф. Её подельник получил 8 лет 5 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строго режима.

#Происшествия
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