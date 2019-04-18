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Posted 18 апреля 2019, 10:59

Published 18 апреля 2019, 10:59

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

Здание для полицейского главка построят на территории Товарного двора

Здание для полицейского главка построят на территории Товарного двора

18 апреля 2019, 10:59
Фото: Properm.ru.
«Башню смерти», по одной из версий, могут отдать для размещения краевой администрации.

Новый комплекс для ГУ МВД по Пермскому краю будет построен на участке Товарного двора (ул. Локомотивная, 18), пишет «КоммерсантЪ-Прикамье». Предполагается, что его площадь составит 20 тыс. кв. м., а деньги будут выделены из федерального бюджета. При этом участок будет предоставлен полиции безвозмездно. Губернатор Пермского края Максим Решетников в рамках послания депутата Законодательного собрания также подвердил, что новое здание для силовиков было найдено, но место не уточнил.

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Ранее краевые власти заявляли о строительстве нового транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в Перми. Для чего у «РЖД» был выкуплен имущественный комплекс Товарного двора за 800 млн рублей. На полученные средства РЖД планировала построить ТПУ. Несколько кварталов планировалось отдать под коммерческую застройку.,

МВД находится в здании на Комсомольском проспекте, 74. По данным Росреестра, площадь строения составляет 8,9 тыс. кв. м, земельного участка под ним — 4,7 тыс. кв. м. Здание построено в 1952 году в стиле советского монументального классицизма («сталинский ампир») и является объектом культурного наследия регионального значения. Среди пермяков распространено неофициальное название здания — «башня смерти».

#Недвижимость
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