Здание для полицейского главка построят на территории Товарного двора

Новый комплекс для ГУ МВД по Пермскому краю будет построен на участке Товарного двора (ул. Локомотивная, 18), пишет «КоммерсантЪ-Прикамье». Предполагается, что его площадь составит 20 тыс. кв. м., а деньги будут выделены из федерального бюджета. При этом участок будет предоставлен полиции безвозмездно. Губернатор Пермского края Максим Решетников в рамках послания депутата Законодательного собрания также подвердил, что новое здание для силовиков было найдено, но место не уточнил.