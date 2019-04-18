Здание для полицейского главка построят на территории Товарного двора

Posted 18 апреля 2019, 10:59
Published 18 апреля 2019, 10:59
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Новый комплекс для ГУ МВД по Пермскому краю будет построен на участке Товарного двора (ул. Локомотивная, 18), пишет «КоммерсантЪ-Прикамье». Предполагается, что его площадь составит 20 тыс. кв. м., а деньги будут выделены из федерального бюджета. При этом участок будет предоставлен полиции безвозмездно. Губернатор Пермского края Максим Решетников в рамках послания депутата Законодательного собрания также подвердил, что новое здание для силовиков было найдено, но место не уточнил.
Ранее краевые власти заявляли о строительстве нового транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в Перми. Для чего у «РЖД» был выкуплен имущественный комплекс Товарного двора за 800 млн рублей. На полученные средства РЖД планировала построить ТПУ. Несколько кварталов планировалось отдать под коммерческую застройку.,
МВД находится в здании на Комсомольском проспекте, 74. По данным Росреестра, площадь строения составляет 8,9 тыс. кв. м, земельного участка под ним — 4,7 тыс. кв. м. Здание построено в 1952 году в стиле советского монументального классицизма («сталинский ампир») и является объектом культурного наследия регионального значения. Среди пермяков распространено неофициальное название здания — «башня смерти».