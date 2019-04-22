Posted 22 апреля 2019, 04:18
Published 22 апреля 2019, 04:18
Modified 2 марта 2023, 14:39
Updated 2 марта 2023, 14:39
Шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины. По данным ЦИК за его кандидатуру отдали свои голоса 73,18% граждан, пришедших на выборы. За действующего президента Петра Порошенко проголосовало 24,48%. На данный момент ЦИК Украины обработал 83,76% бюллетеней. Всего участие в выборах приняли 15 млн 615 тыс. граждан.
Окончательные результаты второго тура выборов ЦИК обещает объявить только 30 апреля. При этом Петр Порошенко уже признал свое поражение. Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал приоритетной задачей после вступления в должность президента — освобождение всех украинских политзаключенных. В том числе моряков, задержанных российскими пограничниками в Черном море в ноябре 2018 года.