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Posted 22 апреля 2019, 04:18

Published 22 апреля 2019, 04:18

Modified 2 марта 2023, 14:39

Updated 2 марта 2023, 14:39

Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины

22 апреля 2019, 04:18
На данный момент ЦИК Украины обработал 83,76% голосов.

Шоумен Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины. По данным ЦИК за его кандидатуру отдали свои голоса 73,18% граждан, пришедших на выборы. За действующего президента Петра Порошенко проголосовало 24,48%. На данный момент ЦИК Украины обработал 83,76% бюллетеней. Всего участие в выборах приняли 15 млн 615 тыс. граждан.

Окончательные результаты второго тура выборов ЦИК обещает объявить только 30 апреля. При этом Петр Порошенко уже признал свое поражение. Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал приоритетной задачей после вступления в должность президента — освобождение всех украинских политзаключенных. В том числе моряков, задержанных российскими пограничниками в Черном море в ноябре 2018 года.

#Украина
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