Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины

Окончательные результаты второго тура выборов ЦИК обещает объявить только 30 апреля. При этом Петр Порошенко уже признал свое поражение. Владимир Зеленский, в свою очередь, назвал приоритетной задачей после вступления в должность президента — освобождение всех украинских политзаключенных. В том числе моряков, задержанных российскими пограничниками в Черном море в ноябре 2018 года.