Мэрия Перми арендует 20 автобусов из столицы

Posted 23 апреля 2019, 03:25
Published 23 апреля 2019, 03:25
Modified 24 декабря, 18:36
Updated 24 декабря, 18:36
Из-за несоблюдений условий контракта со стороны ООО «Бакулин моторс групп» (бренд «Volgabus»), мэрия Перми возьмет в аренду 20 автобусов марки ЛиАЗ у ГУП «Мосгортранс». Как сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на источник в администрации, сейчас ведутся переговоры с частными перевозчиками о предоставлении подвижного состава.
В феврале 2019 года администрация Перми купила для нужд МУП «Пермгорэлектротранс» 85 автобусов Volgabus. Общая стоимость контрактов составила 841,7 млн рублей. Однако до 21 апреля в город поступило лишь 20 газомоторных автобусов, из-за чего на поставщика будет наложен штраф за каждый день просрочки. По газовым автобусам неустойка составляет 55 тыс. рублей, по дизельным (которые так и не были доставлены в Пермь) — 162 тыс. рублей.
«В случае неисполнения контракта с производителя будет удержано обеспечение в размере 22,6 млн. рублей. по газовым автобусам и 65,7 млн. рублей по дизельным автобусам. При этом производитель может быть внесен в реестр недобросовестных поставщиков», — добавляют в мэрии.