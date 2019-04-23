Мэрия Перми арендует 20 автобусов из столицы

В феврале 2019 года администрация Перми купила для нужд МУП «Пермгорэлектротранс» 85 автобусов Volgabus. Общая стоимость контрактов составила 841,7 млн рублей. Однако до 21 апреля в город поступило лишь 20 газомоторных автобусов, из-за чего на поставщика будет наложен штраф за каждый день просрочки. По газовым автобусам неустойка составляет 55 тыс. рублей, по дизельным (которые так и не были доставлены в Пермь) — 162 тыс. рублей.