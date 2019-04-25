Иван Лазарев играл в ЦСКА и «Зените», но в этом году рубился за Пермь. Большой разговор о сезоне

— Предложения были, но, так как последние три сезона я получал недостаточно игрового времени — выбрал «ПАРМУ». Из двух сезонов в ЦСКА могу занести себе в актив только первый, когда я частенько попадал в заявки, на Евролигу тоже. Второй сезон в ЦСКА уже нет — сыграл от силы 6–7 игр в Единой лиге ВТБ, были ли в заявке на матчи Евролиге уже не помню даже. Следующий сезоне в «Зените» у меня тоже прошел не так, как мне хотелось. Да, играл, было время, но все равно хотелось больше. «ПАРМА» же стала хорошим вариантом, здесь был тренер, которого знаю — Николайс Мазурс. Мы с ним раньше готовились к выступлению в Суперлиге, когда была попытка «воскресить» московское «Динамо». Вообще такой переход (из топ-клуба в команду классом ниже — Properm.ru) у нас считается нормальной практикой, потому что в большом клубе тяжелее получить время и проявить себя. Там очень высокий класс игроков. Большая конкуренция, тяжело пробиться.