Иван Лазарев играл в ЦСКА и «Зените», но в этом году рубился за Пермь. Большой разговор о сезоне

Posted 25 апреля 2019, 10:00
Published 25 апреля 2019, 10:00
Modified 2 марта 2023, 14:39
Updated 2 марта 2023, 14:39
— 7 марта ты написал у себя в Twitter, что хочешь дать интервью, но никто не берет. К чему это было?
— Не помню, по-моему это был шутливый ответ на чью-то запись, потому что раньше достаточно много интервью было, а сейчас поменьше. Но я так не хотел к себе внимание привлечь, просто была шутка.
— Хорошо, теперь о баскетболе. Почему пришел в «ПАРМУ»? Были, наверное, еще предложения.
— Предложения были, но, так как последние три сезона я получал недостаточно игрового времени — выбрал «ПАРМУ». Из двух сезонов в ЦСКА могу занести себе в актив только первый, когда я частенько попадал в заявки, на Евролигу тоже. Второй сезон в ЦСКА уже нет — сыграл от силы 6–7 игр в Единой лиге ВТБ, были ли в заявке на матчи Евролиге уже не помню даже. Следующий сезоне в «Зените» у меня тоже прошел не так, как мне хотелось. Да, играл, было время, но все равно хотелось больше. «ПАРМА» же стала хорошим вариантом, здесь был тренер, которого знаю — Николайс Мазурс. Мы с ним раньше готовились к выступлению в Суперлиге, когда была попытка «воскресить» московское «Динамо». Вообще такой переход (из топ-клуба в команду классом ниже — Properm.ru) у нас считается нормальной практикой, потому что в большом клубе тяжелее получить время и проявить себя. Там очень высокий класс игроков. Большая конкуренция, тяжело пробиться.
— То есть в Пермь ты приехал по большей части из-за Мазурса?
— Игровое время, знакомый тренер, довольно интересный баскетбол, мне было интересно. Естественно, главное — игровое время.
— После переезда в Пермь жизнь сильно изменилась?
— Нет, мы уже привыкшие люди — год тут, год там, поэтому кардинальных изменений не было. Единственное, в этом сезоне так получилось, что с семьей мы немного жили по отдельности. Климат тут немного суровее, чем в средней полосе. Дети, когда приезжают, сразу болеть начинают, но потом, через недельку все нормально. А так мне все нравится здесь.
— Совсем все?
— Конечно, здесь не все идеально, но думаю, что каждый видит мир по-разному — кто-то грязь под ногами, а кто-то светлое небо над головой. Об этом, кстати, я тоже писал в Twitter.
— Что скажешь о «Молоте», как о площадке?
— Зимой там холодно, но для России это нормальная практика. В Нижнем на ледовой арене играют, в Красноярске. Просто нужно теплее одеваться, а так зал хороший, в нем есть душа. Да, он старый, да, он уже не такой удобный, но место особенное.
— Что неудобно?
— У нас раздевалка в подвале, а тренируемся мы на третьем этаже. Когда ты с тренировки выходишь распаренный, тебе нужно идти через ледовую арену. Но это мелочи, просто надел кофту и все. Лично мне все равно.
К сожалению, мы редко тренируемся на арене. Как правило, за день до домашней игры. Понятно, что это связано с тем, что «Молот» — хоккейная площадка, но каждая команда хочет тренироваться на своей арене. Почему она называется домашняя? Потому что там свои кольца, потому что там свой паркет, ты его чувствуешь, и все такое. В остальном все нормально.
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— Как оценишь деятельность клуба вне площадки и баскетбола?
— Игроки «ПАРМЫ» много участвуют в социальной в работе, часто общаются с детьми и подростками, пропагандирует баскетбол, спорт, здоровый образ жизни. Например, меня в юношестве спорт спас. Я жил в маленьком городе (Орехово-Зуево — Properm.ru), перспектив там особо не было для развития — алкоголизм, наркомания. Сейчас я очень рад, что пошел в спорт. Если хотя бы одного человека из 10 смогу отговорить отчего-то, предложить ему взамен спорт, буду просто счастлив.
— Что думаешь о победе «ПАРМЫ» в «Кубке России»? Есть мнение, что этот трофей — утешительный приз, ведь команд из Единой лиги ВТБ там играет мало. У вас был один серьезный соперник — БК «Нижний Новгород».
— Считаю, что Кубок России недооценен. Он дает возможность русским игрокам проявить себя и получить игровое время. У нас в составе на Кубок России было немного тех, кто часто принимал участие в играх: Костя Буланов, Саня Винник, я более-менее часто играл до получения травмы. В итоге получилось, что парни, кто мало играл в рамках лиги, очень хорошо себя показали. Для кого-то кубок стал своеобразным трамплином. Например, Саша Платунов себя отлично проявил — получил MVP и награду от спонсора, потом получил вызов в сборную страны.
Кроме того, у «Нижнего» был достойный состав. Много хороших русских игроков, тот же Иван Стребков. И, кстати, раньше у меня Куба России не было, а сейчас есть, поэтому текущий сезон тоже могу к себе в актив занести все-таки.
— Ты пришел в «ПАРМУ» за игровым временем, как сейчас оцениваешь свой сезон? Получилось добиться желаемого результата?
— Если честно, не очень собой доволен, потому что у меня возникли проблемы со здоровьем, и пропустил буквально два месяца. Тогда мне вообще нельзя было никаких физических нагрузок. Не хочу говорить о травме, но получилось так, что только к середине сезона начал набирать нормальную форму. Пропустил очень много игр, много важных игр. Жалею об этом. Знаю, мог помочь команде, но из-за травмы не получилось.
— Наблюдал за тобой весь сезон и часто удивляло, когда тебе давали фолы, многие из них мне показались сомнительными. Как ты сам это оцениваешь?
— Доволен я или нет — одно дело. Был фол или нет — другое. Что увидел судья — третье. Что было на самом деле — четвертое. Не всегда эти факторы сходятся в одно. Естественно, мне хочется меньше фолов получать, чтобы быть больше в обойме и помогать команде, потому что фол фолу рознь. Когда противник загребает тебя руками, пытается всеми силами показать, что ты как-то не по правилам противодействуешь ему, и тебе за какую-то мелочь ставят фол, становится обидно, потому что ты мог бы его в игровой ситуации по-другому использовать, по-умному. Могу быть недоволен только этим, что чип-фол, как у нас говорят, фол ни о чем, но ты его получил и одна жизнь у тебя сгорела.
— Если сравнивать ЦСКА и «ПАРМУ». В чем принципиальная разница этих клубов? Я имею ввиду не титулы и уровень баскетбола, а организационные моменты.
— Там люди с гораздо большим опытом. Они много лет работают в клубе со стабильным финансированием, у которого снабжение и все мелочи продуманы на несколько лет вперед. Они могут развивать клуб так, как они хотят. У них есть стратегии развития, бюджет, который расписан на несколько лет. Из-за чего ЦСКА может подписывать игроков на несколько сезонов, тренеров на несколько сезонов и выстраивать между ними взаимодействие. Баскетбол — командная игра, ты не можешь просто собрать 12 хороших игроков и всех обыграть. Нужно сыгрываться, у каждого свое понимание игры, не всегда, если взять лучшего подыграющего, лучшего забивающего, лучшего защищающегося, будет лучшая команда. Нужно сколачивать коллектив, собирать людей, показать, какая у них цель, чего они могут все вместе добиться.
— А у «ПАРМЫ»?
— Здесь процесс организован иначе — каждый год по сути новая команда. Но знаю, что у команды есть потенциал. В Перми болельщики просто сумасшедшие, обожаю их. Когда приходишь в «Молот», пять тысяч человек орут, гонят тебя — классное ощущение. Иногда возникает чувство вины за то, что ты не можешь отдать им столько, сколько они дают тебе. Но это происходит не из-за того, что ты не стараешься, а из-за того, что просто что-то получается не так.
Каждый сезон набирать новых игроков и рассчитывать на какие-то серьезные успехи… Когда ты обновляешь состав клуба, то начинаешь все заново. За один сезон достаточно тяжело сыграться. Например, у нас в сезоне трех легионеров поменяли, тренер сменился. С такими качелями тяжело.
— О тренерах. Когда ушел Николайс Мазурс, что-то принципиально изменилось?
— Мне с Мазурсом было комфортно. Я знал к кому шел, знал, как он работает, его схему и систему. С Вячеславом Вадимовичем некоторым игрокам стало немного свободнее — тем, на кого Николайс Мазурс давил, кто не мог себя показать. Им стало проще играть. Мне же и так и так хорошо. Я себя вполне комфортно чувствую на площадке, никакого давления и прессинга никогда не ощущал на себе.
— С кем тебе комфортнее всего на площадке?
— Нет какого-то определенного человека. Нормально себя чувствую со всеми игроками, потому что здесь все очень мотивированны, реально все очень стараются. На тренировках у нас иногда «рубка» происходит, из-за того, что некоторые слишком стараются.
— «Рубка»?
— Да, жесткая игра, нормальная такая, мужская. Все хотят. Все горят желанием. Местные ребята из баскетбольного города прекрасно знают, что это такое.
— Две победы над УНИКСомстали настоящей сенсацией. В чем секрет?
— Просто мы криптонит для УНИКСа (смеется), они не могут с нами ничего сделать. Готовились в обычно режиме, разбирали игру соперника, смотрели видео и так далее. Мне кажется, УНИКС тогда перенервничал. Для них эта игра очень много решала, для нас — ничего. Нам просто хотелось показать свою игру, что мы достойная и способная команда, что мы умеем играть. Думаю, мы показали хороший уровень. После того, как мы дали рывок 13:0 в третей четверти, они как-то рухнули и не смогли собраться.
— Кстати, о сильных рывках. В этом сезоне «ПАРМА» стабильно вела игру в первой половине, но проигрывала по итогу матча.
— В баскетболе у многих так. Третья четверть решающая. Поговорка есть: «Кто выиграет третью четверть, тот выиграет игру». В тайм-ауте тренер дает какие-то установки, корректирует игру, иногда бывает так, что все переворачивается. Нельзя однозначно сказать, что происходило в наших играх. Может, где-то уставали уже, может, расслаблялись где-то. Не могу сказать, почему.
— Какое поражение, на твой взгляд, было самым обидным?
— Выездной матч против «Зеленой Гуры». Мы приехали какие-то все вялые, тяжело было играть, по себе помню, почему-то очень хреново себя чувствовал. Обидно было проиграть «Енисею» в начале сезона. Тогда мы контролировали всю игру, но последнюю четверть проиграли. «Цмоки-Минск» на выезде тоже просто задавили нас, не знаю, как так получилось. Вообще, если мы соберем те игры, которые должны брать, соберем эти нелепые и глупые поражения, и добавим к ним две победы над УНИКСом, то по сути окажемся в плей-офф.
— Знаю, что после «Зеленой Гуры» у вас был серьезный разговор сразу после аэропорта. О чем шла речь?
— Да, такое было. Думаю, что эти разговоры точно должны остаться внутри команды.
— Был разбор полетов?
— Да. Совершенно верно.
— Что думаешь насчет следующего сезона?
— Пока не знаю, никаких предложений не поступало. Мне сейчас еще играть с «ПАРМОЙ», скоро последняя против «Химок».
— А самому тебе интересно играть в Перми?
— Конечно, всем хочется игровое время получать. Просто я пока не знаю, кто будет тренер, какие будут условия. Это не от меня зависит. Смысл мне что-то думать сейчас, если пока все непонятно. Но скажу, что мне здесь вполне комфортно, я себя хорошо чувствую в Перми.