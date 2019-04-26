Власти Прикамья и РЖД передумали «тянуть» Северный обход Перми через деревни Тупица, Глушата и Заозерье

Сейчас мост планируется построить чуть ниже Камской ГЭС — участок железнодорожного пути соединит существующие линии на перегонах Кабельная — Левшино (правый берег Камы) и Балмошная — Левшино (левый берег Камы). По словам Сергея Макарова новый проект будет практически в два раза дешевле предыдущего варианта. Стоимость строительства составит примерно 25 млрд рублей. Протяженность обхода составит около 5 км. Работы планируют закончить к 2023 году.