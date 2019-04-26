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Posted 26 апреля 2019, 05:15

Published 26 апреля 2019, 05:15

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

Власти Прикамья и РЖД передумали «тянуть» Северный обход Перми через деревни Тупица, Глушата и Заозерье

Власти Прикамья и РЖД передумали «тянуть» Северный обход Перми через деревни Тупица, Глушата и Заозерье

26 апреля 2019, 05:15
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Никогданибудь
Новый железнодорожный мост через Каму планируется построить «чуть ниже Камской ГЭС».

Власти Пермского края и РЖД пересмотрели проект строительства Северного железнодорожного обхода Перми. Об этом стало известно после рабочего совещания заместителя гендиректора госкорпорации по вопросам капитального строительства Сергея Макарова и руководителя Свердловской железной дороги Ивана Колесникова с губернатором Максимом Решетниковым.

Было принято решение отказаться от варианта строительства моста в районе Пальников через деревни Тупица, Глушата и Заозерье. Из-за большого количества земель предназначенных для жилой и общественно-деловой застройки стоимость проекта вышла за параметры бюджета, пишет «Ъ-Прикамье».

Сейчас мост планируется построить чуть ниже Камской ГЭС — участок железнодорожного пути соединит существующие линии на перегонах Кабельная — Левшино (правый берег Камы) и Балмошная — Левшино (левый берег Камы). По словам Сергея Макарова новый проект будет практически в два раза дешевле предыдущего варианта. Стоимость строительства составит примерно 25 млрд рублей. Протяженность обхода составит около 5 км. Работы планируют закончить к 2023 году.

Ранее жители деревень Тупица, Глушата и Заозерье направили обращение губернатору с просьбой пересмотреть варианты строительства железнодорожного обхода. 378 человек, подписавшихся под обращением предложили Решетникову рассмотреть вариант строительства, при котором не будут затронуты земли населенных пунктов.

#Недвижимость#Никогданибудь#Пермь 300#Ржд
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