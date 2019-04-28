Сын Олега Чиркунова привлек 15 миллионов долларов в свой сервис заказа автомобилей Wheely

Posted 28 апреля 2019, 07:26
Published 28 апреля 2019, 07:26
Modified 2 марта 2023, 14:39
Updated 2 марта 2023, 14:39
Сервис заказа автомобилей с водителем Wheely Антона Чиркунова - сына экс-губернатора Пермского края Олега Чиркунова - получил 15 млн долларов инвестиций. Деньги в проект вложили британский венчурный фонд Concentric и нескольких частных инвесторов, в том числе гендиректор OneTwoTrip Михаил Соколов, основатель «Банка 131» Дмитрий Еремеев и сооснователь фотобанка Fotolia Олег Чельцов, пишут «Ведомости». Привлечённые средства будут направлены на расширение бизнеса, в том числе запуск сервиса в европейских городах.
Сервис Wheely был запущен в 2010 году в Цюрихе. Сегодня опция доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Перми, Сочи, Краснодаре, а также в Лондоне. К Wheely подключено 3500 водителей за рулем Mercedes и BMW.