Сын Олега Чиркунова привлек 15 миллионов долларов в свой сервис заказа автомобилей Wheely

Сервис Wheely был запущен в 2010 году в Цюрихе. Сегодня опция доступна в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Перми, Сочи, Краснодаре, а также в Лондоне. К Wheely подключено 3500 водителей за рулем Mercedes и BMW.