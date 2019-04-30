Памятка пермяку на Первомай: шествия, перекрытия, движение транспорта

Posted 30 апреля 2019, 13:00
Published 30 апреля 2019, 13:00
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Праздничная демонстрация, посвященная Дню весны и труда в Перми, начнется в 11:00 на улицах, прилегающих к Комсомольскому проспекту, а также Октябрьской площади. В 11:30 в сквере у Пермского академического театра оперы и балета (ул. Петропавловская, 25А) состоится концертная программа «Праздник весны и труда». После этого в 12:00 на стадионе «Динамо» стартует краевая эстафета на призы газеты «Звезда» (ул. Краснова, 1).
В Мотовилихинском районе в 14:00 по пешеходной части ул. Крупская, от Ушинского до площади Дружбы состоится комедийное шествие «Монстрация». Организаторы призывают участников готовить плакаты на актуальные проблемы современности.
Также, в этот день в 14:00 пройдут праздничные программы в честь открытия сезонов в саду им. Миндовского в Индустриальном районе, парка «Счастье есть» в Кировского района и парка им. Чехова в Орджоникидзевском районе.
Погода
1 мая в Перми установится облачная погода с прояснениями. Утром ожидается повышение температуры до +5°, днем столбик термометра поднимется до +10°. Вечером небо прояснится, а вместе с ним понизится температура до 0°.
Правительство Пермского края ввело запрет на розничную продажу алкоголя 1 мая. Нарушение запрета грозит предпринимателям административным штрафом.
С 05:00 до 16:00 будет изменена работа общественного транспорта.
Автобусные маршруты №1, 4, 5, 10, 13, 14, 19, 32, 33, 36, 59, 61, 66, 67, 74 и 77 будут следовать в объезд через улицы Белинского, Куйбышева, Сибирская.
Движение автобусов №7, 41 и 60 в направлении центра города с 05:00 до 16:30 будет организовано до остановки «ул. Попова».
Путь следования троллейбусных маршрутов №5, 10, и 12 будет сокращен с 06:30 до 16:30. Так маршрут №5 будет курсировать сообщением «ул. Гусарова — Комсомольская площадь», маршруты №10 и 12 будут следовать сообщением «Микрорайон Парковый — Центральный рынок». Троллейбус №1 начнет работу после 16:30 без изменений в схеме движения.
Движение трамваев №4, 7 и 11 будет организовано до конечных остановок через ул. Белинского с 10:00 до 13:00.
В Орджоникидзевском районе на время шествия приостановят работу автобуса №21. На этот период маршруты №22, 48 и 77 будут следовать по Ленинскому переулку, ул. Лянгасова и далее. Автобусы №44 и 71 будут следовать до остановки «ст. Лодочная».
На время шествия по Комсомольскому проспекту будет закрыто движение транспорта по следующим улицам:
С 13:00 до 16:30 во время эстафеты на призы газеты «Звезда» будет закрыто движение на Комсомольском проспекте от Комсомольской площади до ул. Пермская. По пересекающим проспект улицам на время забегов движение будет приостанавливаться.
В Орджоникидзевском районе на время демонстрации с 07:00 до 12:00 будет закрыто движение транспорта, за исключением автобусов, по следующим улицам:
В Кировском районе на время проведения демонстрации и праздничной программы с 08:30 до 14:00 будет закрыто движение по следующим улицам:
На этих участках будет запрещена остановка транспорта, размещены соответствующие дорожные знаки. Жителей просят заранее планировать поездки, не парковать на указанных улицах, где будут работать эвакуаторы, свои машины.