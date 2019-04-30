Памятка пермяку на Первомай: шествия, перекрытия, движение транспорта

Праздничная демонстрация, посвященная Дню весны и труда в Перми, начнется в 11:00 на улицах, прилегающих к Комсомольскому проспекту, а также Октябрьской площади. В 11:30 в сквере у Пермского академического театра оперы и балета (ул. Петропавловская, 25А) состоится концертная программа «Праздник весны и труда». После этого в 12:00 на стадионе «Динамо» стартует краевая эстафета на призы газеты «Звезда» (ул. Краснова, 1).