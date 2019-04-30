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Posted 30 апреля 2019, 13:00

Published 30 апреля 2019, 13:00

Modified 24 декабря, 18:38

Updated 24 декабря, 18:38

Памятка пермяку на Первомай: шествия, перекрытия, движение транспорта

Памятка пермяку на Первомай: шествия, перекрытия, движение транспорта

30 апреля 2019, 13:00
Фото: Properm.ru.
1 мая в Перми пройдут массовые демонстрации в центре города. Десятки тысяч людей пройдут по улицам города, на площадках и в парках пройдут первомайские концерты, а также состоится легкоатлетическая эстафета. Кроме того на время проведения праздничных мероприятий вводятся изменения в движении транспорта.

Мероприятия

Праздничная демонстрация, посвященная Дню весны и труда в Перми, начнется в 11:00 на улицах, прилегающих к Комсомольскому проспекту, а также Октябрьской площади. В 11:30 в сквере у Пермского академического театра оперы и балета (ул. Петропавловская, 25А) состоится концертная программа «Праздник весны и труда». После этого в 12:00 на стадионе «Динамо» стартует краевая эстафета на призы газеты «Звезда» (ул. Краснова, 1).

В Мотовилихинском районе в 14:00 по пешеходной части ул. Крупская, от Ушинского до площади Дружбы состоится комедийное шествие «Монстрация». Организаторы призывают участников готовить плакаты на актуальные проблемы современности.

Также, в этот день в 14:00 пройдут праздничные программы в честь открытия сезонов в саду им. Миндовского в Индустриальном районе, парка «Счастье есть» в Кировского района и парка им. Чехова в Орджоникидзевском районе.

Погода

1 мая в Перми установится облачная погода с прояснениями. Утром ожидается повышение температуры до +5°, днем столбик термометра поднимется до +10°. Вечером небо прояснится, а вместе с ним понизится температура до 0°.

Сухой закон

Правительство Пермского края ввело запрет на розничную продажу алкоголя 1 мая. Нарушение запрета грозит предпринимателям административным штрафом.

Общественный транспорт

С 05:00 до 16:00 будет изменена работа общественного транспорта.

Автобусные маршруты №1, 4, 5, 10, 13, 14, 19, 32, 33, 36, 59, 61, 66, 67, 74 и 77 будут следовать в объезд через улицы Белинского, Куйбышева, Сибирская.

Движение автобусов №7, 41 и 60 в направлении центра города с 05:00 до 16:30 будет организовано до остановки «ул. Попова».

Путь следования троллейбусных маршрутов №5, 10, и 12 будет сокращен с 06:30 до 16:30. Так маршрут №5 будет курсировать сообщением «ул. Гусарова — Комсомольская площадь», маршруты №10 и 12 будут следовать сообщением «Микрорайон Парковый — Центральный рынок». Троллейбус №1 начнет работу после 16:30 без изменений в схеме движения.

Движение трамваев №4, 7 и 11 будет организовано до конечных остановок через ул. Белинского с 10:00 до 13:00.

В Орджоникидзевском районе на время шествия приостановят работу автобуса №21. На этот период маршруты №22, 48 и 77 будут следовать по Ленинскому переулку, ул. Лянгасова и далее. Автобусы №44 и 71 будут следовать до остановки «ст. Лодочная».

Перекрытия

На время шествия по Комсомольскому проспекту будет закрыто движение транспорта по следующим улицам:

  • пр. Комсомольский (четная и нечетная сторона) от пл. Комсомольская до ул. Петропавловская;
  • ул. Полины Осипенко от ул. Газеты Звезда до ул. Пионерская;
  • ул. 1-я Красноармейская от ул. Газеты Звезда до пр. Комсомольский;
  • ул. Глеба Успенского от пр. Комсомольский до ул. Пионерская;
  • ул. Тимирязева от пр. Комсомольский до ул. Газеты Звезда;
  • ул. Швецова от ул. Газеты Звезда до пр. Комсомольский;
  • ул. Революции от ул. Сибирская до ул. Куйбышева;
  • ул. Краснова от ул. Сибирская до ул. Пушкина;
  • ул. Пушкина от ул. Сибирская до ул. Куйбышева;
  • ул. Луначарского от ул. Попова до ул. Газеты «Звезда»;
  • ул. Екатерининская от ул. Сибирская до ул. Куйбышева;
  • ул. Пермская от ул. Сибирская до ул. Попова;
  • ул. Ленина от ул. Газеты Звезда до ул. Попова;
  • ул. Куйбышева от ул. Пушкина до ул. Петропавловская.

С 13:00 до 16:30 во время эстафеты на призы газеты «Звезда» будет закрыто движение на Комсомольском проспекте от Комсомольской площади до ул. Пермская. По пересекающим проспект улицам на время забегов движение будет приостанавливаться.

В Орджоникидзевском районе на время демонстрации с 07:00 до 12:00 будет закрыто движение транспорта, за исключением автобусов, по следующим улицам:

  • ул. Академика Веденеева от ул. Косякова до ул. Лянгасова;
  • ул. Кронита от ул. Ставропольская до межквартального проезда между домами ул. Кронита, 6 и ул. Кронита, 8;
  • ул. Штилевая от ул. Академика Веденеева до ул. Качканарская;
  • ул. Плановая от дома ул. Плановая, 1 до ул. Качканарская;
  • ул. Зюкайская от ул. Косякова до ул. Академика Веденеева;
  • ул. Волховская от ул. Косякова до ул. Академика Веденеева Лянгасова;
  • ул. Академика Веденеева от ул. Косякова до ул. Первомайская;
  • ул. Косякова от ул. Волховская до дома по адресу ул. Косякова, 2 .

В Кировском районе на время проведения демонстрации и праздничной программы с 08:30 до 14:00 будет закрыто движение по следующим улицам:

  • ул. Кировоградская от ул. Липатова до ул. Худанина;
  • ул. Шишкина от ул. Закамская до ул. Кировоградская;
  • ул. Оборонщиков от ул. Закамская до ул. Кировоградская;
  • ул. Астраханская от ул. Закамская до ул. Кировоградская;
  • ул. Адмирала Нахимова от ул. Закамская до ул. Кировоградская;
  • ул. Ласьвинская от ул. Закамская до ул. Кировоградская;
  • ул. Федосеева от ул. Закамская до ул. Кировоградская.

На этих участках будет запрещена остановка транспорта, размещены соответствующие дорожные знаки. Жителей просят заранее планировать поездки, не парковать на указанных улицах, где будут работать эвакуаторы, свои машины.

#Видео#Общество#Митинг#Шествие
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