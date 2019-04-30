Власти Прикамья готовы отдать 500 тысяч рублей за проведение пресс-конференции

Стоит отметить, в техническом задании не указано количество проводимых мероприятий. Уточняется, что контракт должен быть исполнен до 30 июня 2019 года. В документе об обосновании максимальной цены контракта расчет проводился исходя из одной единицы необходимой услуги. Победитель будет определен в середине мая 2019 года.