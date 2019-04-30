Власти Прикамья готовы отдать 500 тысяч рублей за проведение пресс-конференции

Posted 30 апреля 2019, 10:16
Published 30 апреля 2019, 10:16
Modified 2 марта 2023, 14:39
Updated 2 марта 2023, 14:39
Администрация губернатора Пермского края ищет подрядчика на проведение пресс-конферениции с последующей публикацией материалов в интернет СМИ. Как следует из карточки аукциона на сайте госзакупок, на эти цели выделили 500 тыс. рублей.
Исполнитель будет обязан предоставить зал с подиумом, на котором будут располагаться спикеры. Места должны быть оснащены креслом, столом, радиомикрофонами и бутилированной питьевой водой. Кроме того помещение должно включать не менее 60 посадочных мест.
Стоит отметить, в техническом задании не указано количество проводимых мероприятий. Уточняется, что контракт должен быть исполнен до 30 июня 2019 года. В документе об обосновании максимальной цены контракта расчет проводился исходя из одной единицы необходимой услуги. Победитель будет определен в середине мая 2019 года.
UPD: победителем был признан ИП Александр Синицын с предложением в 372 тыс. рублей.