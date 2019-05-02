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Posted 2 мая 2019, 11:51

Published 2 мая 2019, 11:51

Modified 2 марта 2023, 14:39

Updated 2 марта 2023, 14:39

ТРК «Планета» построит генподрядчик ТЦ «Колизей»

2 мая 2019, 11:51
Сюжет
Градостроительство
В состав торговой галереи «Планеты» будет входить 185 магазинов, 19 кафе и ресторанов.

Строительством ТРК «Планета» займется АО «Ренейссанс Констракшн». Как сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на исполнительного директора девелопера Ярослава Халявина, возведение комплекса начнется в мае.

В состав торговой галереи «Планеты» будет входить 185 магазинов, 19 кафе и ресторанов. Парковка молла расчитана на 3,6 тыс. мест. Площадь ТРК составит 152,2 тыс. кв. м

АО «Ренейссанс Констракшн» построил в 2004 году завод Knauf в Кунгуре и две очереди ТЦ «Колизей» в Перми.

#Общество#Градостроительство
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