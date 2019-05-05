properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 мая 2019, 05:03

Published 5 мая 2019, 05:03

Modified 2 марта 2023, 14:39

Updated 2 марта 2023, 14:39

В Мотовилихе пьяный пермяк избил своего отчима

5 мая 2019, 05:03
Преступление произошло вечером 4 мая в одном из многоквартирных домов по ул. Василия Соломина.

В Перми полиция задержала 29-летнего местного жителя. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью.

Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, задержанный избил своего отчима. Преступление произошло вечером 4 мая в одном из многоквартирных домов по ул. Василия Соломина в Мотовилихинском районе.

56-летний пострадавший был госпитализирован. Подозреваемый задержан и доставлен в районный отдел полиции.

#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика