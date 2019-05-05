В Мотовилихе пьяный пермяк избил своего отчима

Posted 5 мая 2019, 05:03
Published 5 мая 2019, 05:03
Modified 2 марта 2023, 14:39
Updated 2 марта 2023, 14:39
В Перми полиция задержала 29-летнего местного жителя. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью.
Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, задержанный избил своего отчима. Преступление произошло вечером 4 мая в одном из многоквартирных домов по ул. Василия Соломина в Мотовилихинском районе.
56-летний пострадавший был госпитализирован. Подозреваемый задержан и доставлен в районный отдел полиции.