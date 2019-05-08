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Posted 8 мая 2019, 07:40

Published 8 мая 2019, 07:40

Modified 2 марта 2023, 14:39

Updated 2 марта 2023, 14:39

Семеро туристов погибли при сходе лавины на Алтае

8 мая 2019, 07:40
Для проведения поисковых работ вылетели два вертолета со спасателями и кинологами.

Семь человек из туристической группы погибли после схода лавины на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, сообщает ТАСС. Происшествие случилось еще 6 мая, но известно стало только сегодня, когда двое выживших добрались до села Кош-Агач. До этого подать сигнал бедствия туристы не могли, поскольку в горах отсутствовала связь.

По данным Telegram-канала 112, это была группа из Новосибирска. На место происшествия вылетает вертолет со спасателями из Горно-Алтайска для проведения поисковых работ и извлечения погибших из-под лавины.

#Общество
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