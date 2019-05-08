Семеро туристов погибли при сходе лавины на Алтае

Семь человек из туристической группы погибли после схода лавины на Южно-Чуйском хребте в Республике Алтай, сообщает ТАСС. Происшествие случилось еще 6 мая, но известно стало только сегодня, когда двое выживших добрались до села Кош-Агач. До этого подать сигнал бедствия туристы не могли, поскольку в горах отсутствовала связь.