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Posted 10 мая 2019, 04:50

Published 10 мая 2019, 04:50

Modified 2 марта 2023, 14:39

Updated 2 марта 2023, 14:39

На трассе Пермь-Екатеринбург насмерть сбили пешехода

10 мая 2019, 04:50
Водитель скрылся с места ДТП, но был задержан сотрудниками ГИБДД.

На трассе Пермь-Екатеринбург насмерть сбили пешехода. Авария произошла 9 мая около 1.20 часов на 109 км дороги. 32-летний водитель автомобиля Lada Vesta без госномеров наехал на мужчину 1987 года рождения.

От полученных травм пешеход скончался на месте. После аварии водитель скрылся с места ДТП, но был задержан сотрудниками ГИБДД. По предварительным данным, погибший шел по середине проезжей части.

#Происшествия
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