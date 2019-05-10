Posted 10 мая 2019, 04:50
Published 10 мая 2019, 04:50
Modified 2 марта 2023, 14:39
Updated 2 марта 2023, 14:39
На трассе Пермь-Екатеринбург насмерть сбили пешехода. Авария произошла 9 мая около 1.20 часов на 109 км дороги. 32-летний водитель автомобиля Lada Vesta без госномеров наехал на мужчину 1987 года рождения.
От полученных травм пешеход скончался на месте. После аварии водитель скрылся с места ДТП, но был задержан сотрудниками ГИБДД. По предварительным данным, погибший шел по середине проезжей части.