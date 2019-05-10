Жена губернатора Пермского края увеличила свой доход более чем в пять раз

Супруга Максима Решетникова задекларировала в 2018 году доход в 5,3 млн рублей (2017 год — 927 тыс. рублей, 2016 год — 478 тыс. рублей). Как пишет «Ъ-Прикамье», жена главы региона продала два машиноместа в Москве. Эти средства пошли на покупку квартиры в Перми, где сейчас проживает семья губернатора.