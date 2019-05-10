Жена губернатора Пермского края увеличила свой доход более чем в пять раз

Posted 10 мая 2019, 05:20
Published 10 мая 2019, 05:20
Modified 2 марта 2023, 14:39
Updated 2 марта 2023, 14:39
В 2018 году губернатор Максим Решетников заработал 7 млн 599 тыс. рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства Пермского края. В общей собственности у главы региона числится квартира площадью 158 кв.м, также он владеет ⅓ квартиры площадью 258 кв.м. Кроме этого губернатор владеет автомобилем KIA Cerato.
Супруга Максима Решетникова задекларировала в 2018 году доход в 5,3 млн рублей (2017 год — 927 тыс. рублей, 2016 год — 478 тыс. рублей). Как пишет «Ъ-Прикамье», жена главы региона продала два машиноместа в Москве. Эти средства пошли на покупку квартиры в Перми, где сейчас проживает семья губернатора.
В 2017 году губернатор заработал 8 млн 450 тыс. рублей, годом ранее — 5,7 млн рублей.