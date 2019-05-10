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Posted 10 мая 2019, 05:20

Published 10 мая 2019, 05:20

Modified 2 марта 2023, 14:39

Updated 2 марта 2023, 14:39

Жена губернатора Пермского края увеличила свой доход более чем в пять раз

Жена губернатора Пермского края увеличила свой доход более чем в пять раз

10 мая 2019, 05:20
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru.
Сюжет
Решетников
Сам Максим Решетников в 2018 году заработал на миллион меньше чем годом ранее.

В 2018 году губернатор Максим Решетников заработал 7 млн 599 тыс. рублей. Информация об этом появилась на официальном сайте правительства Пермского края. В общей собственности у главы региона числится квартира площадью 158 кв.м, также он владеет ⅓ квартиры площадью 258 кв.м. Кроме этого губернатор владеет автомобилем KIA Cerato.

Супруга Максима Решетникова задекларировала в 2018 году доход в 5,3 млн рублей (2017 год — 927 тыс. рублей, 2016 год — 478 тыс. рублей). Как пишет «Ъ-Прикамье», жена главы региона продала два машиноместа в Москве. Эти средства пошли на покупку квартиры в Перми, где сейчас проживает семья губернатора.

В 2017 году губернатор заработал 8 млн 450 тыс. рублей, годом ранее — 5,7 млн рублей.

#Общество#Решетников#Слуги народа
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