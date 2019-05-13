Прокурор попросил назначить бывшему министру Алмазу Закиеву 9 лет тюрьмы

По версии следствия, с декабря 2015 года по март 2016 года от представителя «Мостострой-12» министр получил в качестве взятки 8,4 млн рублей. Предполагается, что за разницу в стоимости Закиев обещал оказать содействие компании в победе на аукционе на выполнение работ по строительству дорожного обхода Чусового. Свою вину экс-министр не признает.