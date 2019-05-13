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Posted 13 мая 2019, 09:28

Published 13 мая 2019, 09:28

Modified 2 марта 2023, 14:38

Updated 2 марта 2023, 14:38

Прокурор попросил назначить бывшему министру Алмазу Закиеву 9 лет тюрьмы

Прокурор попросил назначить бывшему министру Алмазу Закиеву 9 лет тюрьмы

13 мая 2019, 09:28
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Возле кормушки
Гособвинитель посчитал необходимым взять бывшего чиновника под стражу в зале суда.

Сегодня, 13 мая, в Ленинском районном суде проходит судебное заседание по делу экс-министра транспорта Прикамья Алмаза Закиева. Как сообщает «Business-Class», расследование уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) завершено. Прокурор попросил приговорить обвиняемого к 9 годам колонии строгого режима, с конфискацией около 8 млн рублей, в том числе 745 тыс. рублей, на которые ранее был наложен арест.

Гособвинитель Дмитрий Красноперов посчитал необходимым взять бывшего чиновника под стражу в зале суда. Кроме того, прокурор потребовал вынести частное постановление в адрес краевого Министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Однако, в заседании объявлен перерыв, разбирательства продолжатся после обеда.

По версии следствия, с декабря 2015 года по март 2016 года от представителя «Мостострой-12» министр получил в качестве взятки 8,4 млн рублей. Предполагается, что за разницу в стоимости Закиев обещал оказать содействие компании в победе на аукционе на выполнение работ по строительству дорожного обхода Чусового. Свою вину экс-министр не признает.

#Общество#Возле кормушки#Слуги народа
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