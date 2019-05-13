В Пермском крае начинается пассажирская перевозка по водным маршрутам

Кроме того, ИП Н.А. Кошкин будет осуществлять ежедневные перевозки жителей Сылвы до деревни Быковка, и четыре рейса в неделю до села Троица. Навигация на данных направлениях начнется после достижения необходимых уровней воды в местах остановок для обеспечения безопасного причаливания судов.