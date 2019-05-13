В Пермском крае начинается пассажирская перевозка по водным маршрутам

Posted 13 мая 2019, 06:39
Published 13 мая 2019, 06:39
Modified 2 марта 2023, 14:38
Updated 2 марта 2023, 14:38
В Прикамье возобновляется сезон навигации по водным маршрутам. Как сообщает пресс-служба краевого минтранса, на эти цели из регионального бюджета выделено 17,2 млн рублей.
С 16 мая начинается движение судов по маршруту «Пермь — Заречный — Пермь». Два раза в неделю пермяков будет перевозить ООО «Кама-Трэвел». Для жителей Пермского района с частотой 2–4 рейса организуют маршрут «Старые Ляды — Куликово — Старые Ляды». Березниковцы смогут путешествовать на теплоходе до речпорта «Быстрый» трижды в неделю. Перевозчиком выступает ООО «Мошево».
Кроме того, ИП Н.А. Кошкин будет осуществлять ежедневные перевозки жителей Сылвы до деревни Быковка, и четыре рейса в неделю до села Троица. Навигация на данных направлениях начнется после достижения необходимых уровней воды в местах остановок для обеспечения безопасного причаливания судов.