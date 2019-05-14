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Posted 14 мая 2019, 14:14

Published 14 мая 2019, 14:14

Modified 2 марта 2023, 14:38

Updated 2 марта 2023, 14:38

В Коми-округе готовятся публичные слушания о реорганизации районов в муниципальные округа

В Коми-округе готовятся публичные слушания о реорганизации районов в муниципальные округа

14 мая 2019, 14:14
Фото: properm.ru.
В результате реформы в районах останется только одна администрация, сельские будут ликвидированы.

До конца мая в Коми-округе должны пройти публичные слушания, посвященные созданию муниципальных округов. Если жители выскажутся за устранение «двоевластия», в каждом районе будет работать только одна администрация — муниципального округа. О проведении публичных слушаний уже объявлено в Юсьвинском, Кудымкарском и Юрлинском районах, сообщает портал «Парма-новости».

«Власть останется на местах, она станет централизованной. При этом произойдет экономия расходов на административный аппарат», — цитирует издание главу Кудымкарского района Валерия Климова.

После слушаний Светы депутатов сельских поселений и Земские собрания должны будут вынести свое решение о проведении реформы. Если она состоится, необходимо будет избрать главу нового муниципального округа. Число сотрудников администраций, которые попадут под сокращение, пока не называется.

С инициативой формирования сельских округов по аналогии с городскими осенью прошлого года выступил губернатор Пермского края Максим Решетников. Госдума, Совет Федерации и президент поддержали его предложение.

#Регион#Публичные слушания#Коми-пермяцкий округ
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