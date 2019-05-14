В Коми-округе готовятся публичные слушания о реорганизации районов в муниципальные округа

Posted 14 мая 2019, 14:14
Published 14 мая 2019, 14:14
Modified 2 марта 2023, 14:38
Updated 2 марта 2023, 14:38
До конца мая в Коми-округе должны пройти публичные слушания, посвященные созданию муниципальных округов. Если жители выскажутся за устранение «двоевластия», в каждом районе будет работать только одна администрация — муниципального округа. О проведении публичных слушаний уже объявлено в Юсьвинском, Кудымкарском и Юрлинском районах, сообщает портал «Парма-новости».
«Власть останется на местах, она станет централизованной. При этом произойдет экономия расходов на административный аппарат», — цитирует издание главу Кудымкарского района Валерия Климова.
После слушаний Светы депутатов сельских поселений и Земские собрания должны будут вынести свое решение о проведении реформы. Если она состоится, необходимо будет избрать главу нового муниципального округа. Число сотрудников администраций, которые попадут под сокращение, пока не называется.
С инициативой формирования сельских округов по аналогии с городскими осенью прошлого года выступил губернатор Пермского края Максим Решетников. Госдума, Совет Федерации и президент поддержали его предложение.