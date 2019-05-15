На градсовете показали, как может выглядеть комплекс «Пермь-Сити» с небоскребами и концерт-холлом

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Здания планируют построить в рамках проекта краевых властей «Пермь — 300 лет на Каме». О конкретных сроках реализации проекта на градсовете не говорили.

Сегодня, 15 мая, в рамках 25-й выставки «Строительство и архитектура» состоялось открытое заседание градостроительного совета при главе Перми. Архитектурное бюро SPEECH и ВИКАР, представили властям проект будущего общественно-делового центра «Пермь-Сити», который должен появиться на территории «Товарного двора». Авторы проекта, предложили построить три небоскреба высотой 176, 223, и 283 метра, торгово-развлекательный центр с концертным залом и торговый центр с гостиницей. Комплекс «Пермь-Сити» входит в большой план краевых властей по развитию города «Пермь — 300 лет на Каме». Жилая и коммерческая застройка в новом районе будет организована между улицами Локомотивная, 2-я шоссейная и Энгельса. Конкретных сроков реализации проекта пока нет. Также на градсовете не сообщили, какие строительные компании заинтересовались проектом и сколько это будет стоить. Главная новость по теме Прекрасная Пермь будущего. Краевые власти показали план развития города