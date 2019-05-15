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Posted 15 мая 2019, 11:55

Published 15 мая 2019, 11:55

Modified 2 марта 2023, 14:38

Updated 2 марта 2023, 14:38

На градсовете показали, как может выглядеть комплекс «Пермь-Сити» с небоскребами и концерт-холлом

15 мая 2019, 11:55
Сюжет
Пермь 300
Здания планируют построить в рамках проекта краевых властей «Пермь — 300 лет на Каме». О конкретных сроках реализации проекта на градсовете не говорили.

Сегодня, 15 мая, в рамках 25-й выставки «Строительство и архитектура» состоялось открытое заседание градостроительного совета при главе Перми. Архитектурное бюро SPEECH и ВИКАР, представили властям проект будущего общественно-делового центра «Пермь-Сити», который должен появиться на территории «Товарного двора».

Авторы проекта, предложили построить три небоскреба высотой 176, 223, и 283 метра, торгово-развлекательный центр с концертным залом и торговый центр с гостиницей.

Комплекс «Пермь-Сити» входит в большой план краевых властей по развитию города «Пермь — 300 лет на Каме». Жилая и коммерческая застройка в новом районе будет организована между улицами Локомотивная, 2-я шоссейная и Энгельса.

Конкретных сроков реализации проекта пока нет. Также на градсовете не сообщили, какие строительные компании заинтересовались проектом и сколько это будет стоить.

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#Недвижимость#Пермь 300
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