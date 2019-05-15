В Перми задержали бывшего зэка. Он напился и избил свою сожительницу

Posted 15 мая 2019, 04:34
Published 15 мая 2019, 04:34
Modified 2 марта 2023, 14:38
Updated 2 марта 2023, 14:38
В Перми полиция задержала безработного 31-летнего жителя Индустриального района. Мужчину подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, задержанный избил свою 41-летнюю сожительницу.
Преступление произошло 14 мая в одном из многоквартирных домов по ул. Мира. По предварительным данным, во время распития спиртного между злоумышленником и потепревшей возникла ссора. Женщина с тяжелыми травмами была госпитализирована
Сейчас подозреваемый задержан, он находится в изоляторе временного содержания. Ранее мужчина уже был судим.