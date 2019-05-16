«В Перми нет образцов современного ландшафтного дизайна». Почему? И кто от этого страдает?

Posted 16 мая 2019, 03:02
Published 16 мая 2019, 03:02
Modified 2 марта 2023, 14:38
Updated 2 марта 2023, 14:38
— Людмила, есть ли ландшафтные дизайнеры, известные на весь мир? Кто они? Кто для вас примеры для подражания?
— Да, в современном ландшафтном дизайне есть признанные величины, безусловные авторитеты и законодатели моды: это Пит Удольф, Том Стюарт Смит, Энтони Пол, Дэн Пирсон, Энди Стеджен… Много. Есть и российские имена, известные не только в России: Александр Гривко, Людмила Белых, Игорь Федоров, Наталья Борисова… Для нас, меня и моей коллеги-партнера Елены Остальцевой безусловным авторитетом является Марина Крячко, ландшафтный архитектор из Харькова. Огромное количество последователей, учеников из разных стран бывшего СССР прошли через Школу Марины Владимировны. Я была на ее семинаре в 2018 году и встретила на нем практически всех известных российских дизайнеров.
Это большой отдельный разговор: про моду на ландшафты, про философию в нашем деле, про современность и традиции. Ландшафтный дизайн в современном мире — это часть культуры общества и отдельной личности, это не про камушки и цветочки. Если спросите меня, что сейчас «носят» в ландшафтном дизайне, ответить будет непросто. За тенденциями — это как раз к Марине Крячко, Людмиле Белых или на знаменитые фестивали ландшафтного искусства, в Челси (Англия), «Сады и Люди» (Москва). Но общая картина сегодня такова: в сады, городские и частные, возвращается природа, естественность.
Помпезность, ярмарочные краски, широкое видовое разнообразие растений уступают место сдержанности и выверенности линий, объемов. Это не аскетизм и не копирование природы. Это обращение к душе, к тому, что скрыто внутри нас. Сад должен дарить эмоции, вызывать чувства. Поэтому все сады серьезных дизайнеров (мы себя к ним относим) непременно имеют названия. И это название должно в саду раскрываться: подбором растений, материалов (от плитки для мощения до подушечек на диванах), планировочных решений.
— Насколько в Перми и в Пермском крае развита конкуренция в нише ландшафтного дизайна? Чаще это компании или физические лица?
— В Пермском крае, возможно, есть конкурентная борьба за крупные объекты, за городские скверы. Что касается частного заказчика — здесь мы практически не пересекаемся, так как участки разбросаны по всему краю, и работы хватает всем: и юридическим, и физическим лицам. Но друг друга мы знаем, пересекаемся на семинарах, в поездках. С некоторыми дружим. До настоящего ландшафтного клуба нам еще далеко, в Екатеринбурге, Москве, Тюмени такие клубы существуют давно, и они серьезно влияют на создание современных садов как в городах, так и у частных заказчиков, и на развитие отрасли в целом. Например, в этом году мы столкнулись с нехваткой растений в питомниках Москвы. А это значит, что там люди сажают: много, хороший дорогой материал.
— В каждой профессии есть те, кто портит мнение о профессии и бизнесе в целом. Портрет такого вредителя в сфере ландшафтного дизайна каков? Кто это чаще всего: студент, не обладающий достаточными компетенциями, но роняющий цену? Шабашник, для которого ландшафтный дизайн — не стиль жизни, а возможность подзаработать? Мошенники?
— Мне в прошлом году писал один такой: услышал, что в нашей сфере можно заработать летом. И вот решил начать. То есть стать ландшафтным дизайнером ради заработка. Для меня это странно, потому что наша профессия тесно связана с землей, с растениями, с живыми организмами. А еще она про любовь к родной земле, к искусству…
Но такие люди есть везде, с этим невозможно бороться. Тем более в той сфере, которая практически не регулируется законодательно. Кроме того, как можно измерить красоту, вкус? Мы в каждом своем проекте пытаемся создавать что-то новое, никем раньше не придуманное, для нас каждый новый сад и новый участок — как возможность решить художественную задачу. Плюс ко всем другим. А некоторым заказчикам это абсолютно не нужно. И для таких клиентов тоже найдется подходящий исполнитель, пусть и шабашник. Другое дело, что наш потенциальный клиент должен получать качественную информацию о тенденциях в современном ландшафтном дизайне. Сделать это посредством интернет или печатных изданий непросто: нужно понимать, где искать, какие делать запросы.
А в городской среде Перми увидеть образцы настоящего ландшафтного дизайна невозможно: их у нас нет. И город не стремится обновляться. Этого не скажешь о Москве, Казани и некоторых других городах России. Например, в Тюмени и Екатеринбурге есть несколько очень современных жилых комплексов, которые сделаны грамотно и с большим вкусом (я говорю про озеленение).
Понятно, что жители и гости этих кварталов с детства будут впитывать тенденции, которые позже захотят привнести в свои частные владения. А республика Татарстан настолько озабочена созданием современных парков и скверов, что не осталось уже, наверное, ни одного татарского городка, где бы не поработали молодые и яркие ландшафтные архитекторы. Ясно, что население будет стараться развиваться в этом направлении, потому что современный ландшафтный дизайн универсален и комфортен, а еще очень практичен.
— Как распознать солидную компанию, которой можно доверять? Задать вопрос: «Что такое крупномеры?»
— Все просто: у солидной компании есть сайт, офис и другие атрибуты «солидности». Хотя, увы, это не показатель того, что это — ваш выбор. Доверять можно лишь тем, с кем ваши вкусы пересекутся. Мы приглашаем в Пермь (с семинарами) всех ведущих ландшафтных дизайнеров из Москвы, Самары, Томска, Казани. Я думаю, что у половины этих востребованнейших специалистов нет офисов. Сайты или страницы в социальных сетях –да.
— Насколько в наших климатических условиях востребована профессия? Чем ландшафтые дизайнеры занимаются зимой?
— Нам не очень повезло с климатом. Конечно, в Англии или Голландии, Германии и Японии, в Китае есть все предпосылки к развитию ландшафтного дизайна: это длинный посадочный период, продолжительный период декоративности и роста растений. У нас все сжато до предела. Но, все равно русские люди не могут без свободы, без воды, леса, полей и лугов. И хочешь — не хочешь — приходится облагораживать свои владения. Поэтому спрос есть. А что касается зимы: мы, например, организуем обучающие семинары для коллег. Зима — это время подготовки проектов. Летом их рисовать просто некогда, поэтому переговоры с клиентами, составление смет — это все стараемся делать зимой.
— Какие зарплаты сотрудников и доходы компаний в среднем?
— Это сложный вопрос. Никогда не знаешь заранее, каким будет сезон. Мы зависим от состоятельности и обязательности своих клиентов, от их настроения, здоровья, личных проблем. Часто так бывает, что проект рассыпается на стадии согласования смет. Выясняется, что клиент не готов к таким затратам, и проект либо замораживается, либо дробится на этапы, либо полностью переделывается, исходя из новой финансовой ситуации.
— Сколько проектов из разработанных вами были реализованы до конца? В каких регионах?
— Есть проекты, которые живут только на бумаге. Но они долго вынашивались, тщательно готовились, рисовались. Так много времени и эмоциональных сил на них потрачено, что такие проекты становятся частью твоей жизни. Жаль, что не реализованы. Но как дизайнер ты таким проектом можешь гордиться. Таких проектов в нашей копилке немало. Возможно, когда-нибудь и до них дойдут руки у наших клиентов. Мы имеем дело с такими субстанциями как природа, растения, земля, красота, вкус…Все это не поддается измерению, и только автор сада может довести свой проект до той стадии, когда можно сказать: да, именно так я его себе и представлял.
Проекты, реализованные «до конца»… В нашем деле это невозможно в принципе. Сад — это живой организм, он растет и развивается. Поэтому можно говорить лишь о каком-то финише в намеченных работах. И вот такие сады есть, в Перми и в Подмосковье. Моя коллега, Елена Остальцева, уже третий год работает еще и в Москве. Там больше возможностей для быстрой реализации проектов, там люди могут себе позволить сажать крупные растения и не растягивать строительство садов на несколько лет.
В Пермском крае за последние два года нашим бюро сделаны несколько современных садов.
— Что бы вы посоветовали тем, кто хочет организовать пространство на своей земле, чтобы они «дошли до конца»? Что надо учитывать?
— Ландшафтный дизайн — это многопрофильная дисциплина. Знать все невозможно. Даже дизайнер с опытом все равно обратится к узкому специалисту, если столкнется со сложной задачей. Например, отведение воды с участка, болезни растений, создание водоема…Очень много всего, из разных отраслей, пересеклось в ландшафтном дизайне. И навыки проектирования, и «насмотренность» — модное слово, расширение кругозора дизайнера. Требовать от владельца участка все это знать и уметь просто нереально. В каждом деле есть профессионалы, и именно они должны работать. А клиент должен заранее рассчитать свои силы, затевая строительство.
— Где получают образование ландшафтные дизайнеры?
— К сожалению, российское образование в ландшафтном дизайне сильно отстает от западных образцов. Мы потеряли советскую школу, сильно «просели» в периоды застоя и перестройки. Образно говоря, мы отстали на столетия. То, что сейчас преподают в учебных заведениях, чаще всего довольно отдаленно напоминает современный ландшафтный дизайн. Поэтому нужно учиться у тех, кто достиг определенных высот в профессии, нужно ездить по фестивалям, выставкам, семинарам, обмениваться опытом с коллегами в профильных группах и не стесняться учиться в любом возрасте. Сидя дома, за компьютером, никогда не увидишь того, что происходит в мире ландшафтного дизайна.
Польша, Германия, Финляндия могли бы дать нам очень много в плане образования. Не зря поляков пригласили в Екатеринбург (ими реализованы объекты к чемпионату мира) и Пермь (летняя Школа для молодых архитекторов в 2018 году). Ландшафтный дизайн в этих странах дает людям совершенно иной уровень комфорта. Я уверена, среда определяет сознание. Если дети, подростки, с рождения находились бы в качественных пространствах, это были бы совсем другие личности. И страна была бы совсем другой.
фотографии Елены Остальцевой, Людмилы Безгодовой