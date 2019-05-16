«В Перми нет образцов современного ландшафтного дизайна». Почему? И кто от этого страдает?

— В Пермском крае, возможно, есть конкурентная борьба за крупные объекты, за городские скверы. Что касается частного заказчика — здесь мы практически не пересекаемся, так как участки разбросаны по всему краю, и работы хватает всем: и юридическим, и физическим лицам. Но друг друга мы знаем, пересекаемся на семинарах, в поездках. С некоторыми дружим. До настоящего ландшафтного клуба нам еще далеко, в Екатеринбурге, Москве, Тюмени такие клубы существуют давно, и они серьезно влияют на создание современных садов как в городах, так и у частных заказчиков, и на развитие отрасли в целом. Например, в этом году мы столкнулись с нехваткой растений в питомниках Москвы. А это значит, что там люди сажают: много, хороший дорогой материал.