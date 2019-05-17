Фонд «Берегиня» приглашает пермяков на благотворительный забег «На одном дыхании»

Участникам предлагается преодолеть дистанцию в 2 км (взрослые, дети) или 10 км (взрослые). Бегуны также выйдут на старт шуточного забега, для этого им надо будет нарядиться в смешной костюм. Впервые за историю мероприятия будет организован электронный хронометраж. Все участники получат медали на финише.