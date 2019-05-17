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Posted 17 мая 2019, 10:21

Published 17 мая 2019, 10:21

Modified 2 марта 2023, 14:38

Updated 2 марта 2023, 14:38

Фонд «Берегиня» приглашает пермяков на благотворительный забег «На одном дыхании»

17 мая 2019, 10:21
Мероприятие пройдет в Перми в четвертый раз.

16 июня 2019 года на набережной Камы состоится благотворительный забег «На одном дыхании». Собранные средства будут направлены на помощь детям с онкологическими заболеваниями и детям-сиротам.

Участникам предлагается преодолеть дистанцию в 2 км (взрослые, дети) или 10 км (взрослые). Бегуны также выйдут на старт шуточного забега, для этого им надо будет нарядиться в смешной костюм. Впервые за историю мероприятия будет организован электронный хронометраж. Все участники получат медали на финише.

Зарегистрироваться и выбрать дистанцию можно на сайте наодномдыхании.рф. Организаторы отмечают, что регистрации на месте в день забега не будет.

За всю историю мероприятия удалось собрать 1,17 млн рублей (2016-2018 годы). В этом году вырученные средства пойдут на финансирование следующих проектов:

  • «Забота с уважением» благотворительной организации «Солнечный круг» (оплата услуг психологов, которые помогают внедрять в учреждения методики работы и менять отношение к детям);
  • «Неотложка» фонда «Берегиня» (помогает родителям детей с тяжёлыми заболеваниями оплатить обследования, HLA-типирование, дорогостоящие препараты, проезд к месту лечения, реабилитационные процедуры).
#Общество#Берегиня
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