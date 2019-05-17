«Верните надежду детям!» Жители Пермского района вышли на митинг против развала Дома Культуры

Жители Пермского района решились выйти на митинг после того как директор ДК Надежда Демидова и почти весь творческий коллектив покинули муниципальное учреждение. По словам Демидовой, глава администрации Савинского сельского поселения Андрей Миньков и несколько депутатов рекомендовали ей написать заявление об увольнении по собственному желанию. Сначала предложили должность художественного руководителя при новом директоре. А когда она не согласилась не оставили выбора кроме как увольнение по собственному.