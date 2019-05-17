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Posted 17 мая 2019, 11:29

Published 17 мая 2019, 11:29

Modified 2 марта 2023, 14:38

Updated 2 марта 2023, 14:38

«Верните надежду детям!» Жители Пермского района вышли на митинг против развала Дома Культуры

«Верните надежду детям!» Жители Пермского района вышли на митинг против развала Дома Культуры

17 мая 2019, 11:29
Фото: Максим Кимерлинг для Properm.ru.
Сюжет
Протест
Часовое собрание не разрешило конфликта между сторонами.

Сегодня, 17 мая, на митинг против распада Дома культуры в Савинском сельском поселении вышли несколько десятков человек. Родители с детьми, пенсионеры и молодежь требовали от руководста и администрации поселения объяснений в сложившейся ситуации, чиновники призывали к диалогу в кабинетах.

Жители Пермского района решились выйти на митинг после того как директор ДК Надежда Демидова и почти весь творческий коллектив покинули муниципальное учреждение. По словам Демидовой, глава администрации Савинского сельского поселения Андрей Миньков и несколько депутатов рекомендовали ей написать заявление об увольнении по собственному желанию. Сначала предложили должность художественного руководителя при новом директоре. А когда она не согласилась не оставили выбора кроме как увольнение по собственному.

Новым директором дома культуры стал Дмитрий Генне — председатель совета депутатов Савинского сельского поселения. По данным СПАРК, он является директором и совладельцем рекламного агентства «Информационная группа «ФИНЭКО», издательского дома «М-Пресс» и руководителем некоммерческого партнерства «Центр поддержки профессиональной деятельности «Новация».

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Фото: Максим Кимерлинг
#Спецпроекты#Общество#Протест#Фото
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