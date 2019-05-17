«Верните надежду детям!» Жители Пермского района вышли на митинг против развала Дома Культуры

Posted 17 мая 2019, 11:29
Published 17 мая 2019, 11:29
Modified 2 марта 2023, 14:38
Updated 2 марта 2023, 14:38
Сегодня, 17 мая, на митинг против распада Дома культуры в Савинском сельском поселении вышли несколько десятков человек. Родители с детьми, пенсионеры и молодежь требовали от руководста и администрации поселения объяснений в сложившейся ситуации, чиновники призывали к диалогу в кабинетах.
Жители Пермского района решились выйти на митинг после того как директор ДК Надежда Демидова и почти весь творческий коллектив покинули муниципальное учреждение. По словам Демидовой, глава администрации Савинского сельского поселения Андрей Миньков и несколько депутатов рекомендовали ей написать заявление об увольнении по собственному желанию. Сначала предложили должность художественного руководителя при новом директоре. А когда она не согласилась не оставили выбора кроме как увольнение по собственному.
Новым директором дома культуры стал Дмитрий Генне — председатель совета депутатов Савинского сельского поселения. По данным СПАРК, он является директором и совладельцем рекламного агентства «Информационная группа «ФИНЭКО», издательского дома «М-Пресс» и руководителем некоммерческого партнерства «Центр поддержки профессиональной деятельности «Новация».