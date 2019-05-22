Власти Перми опять не смогли выполнить программу по расселению и сносу аварийного жилья. Причины

Проблема финансирования касается и создания инфраструктуры. Так, в 2018 году планировалось построить дом для переселения жильцов из бараков на ул. Маяковского. Проект не был реализован из-за того, что компания «Новогор» запросила около 100 млн рублей за инженерные сети. Строительство все-таки планируют начать в этому году и закончить в 2020-м. В дальнейшем планируется расселить всех жителей бараков в несколько новых домов. Михаил Бесфамильный предложил задуматься, насколько целесообразно переселять всех «аварийщиков» в такие микрорайоны. По его мнению, это может привести к быстрому ветшанию новостроек и асоциальной обстановке.