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Posted 22 мая 2019, 07:45

Published 22 мая 2019, 07:45

Modified 2 марта 2023, 14:38

Updated 2 марта 2023, 14:38

Власти Перми опять не смогли выполнить программу по расселению и сносу аварийного жилья. Причины

22 мая 2019, 07:45
Сюжет
Аварийное жилье
Собственники не согласны с ценами, предложенными им за аварийное жилье, и оспаривают их в суде.

Сегодня на градостроительном комитете Пермской городской думы администрация Перми представила отчет по муниципальной программе расселения из аварийного жилья. По итогам 2018 года программа была исполнена на 76%. При выделенных на нее 1,14 млрд рублей потрачено 849 млн рублей. Из аварийного фонда расселили 1171 человека (план 1056), 131 из них — при содействии инвесторов. Снесено 13,4 тыс. кв. м аварийного жилья, при этом план составлял 24,6 тыс. кв. м.

Как пояснили представители администрации, главная причина низкого исполнения программы в том, что собственники не согласны с ценами, предложенными им за аварийное жилье, и оспаривают их в суде. Максимальная цена за один квадратный метр, согласно программе, составляет 48,6 тыс. рублей.

При этом на стоимость строительства новых домов программа тоже накладывает ограничения. Максимальная цена — 40 тыс. рублей за кв. м. Депутат городской думы Михаил Бесфамильный заявил: «Нормальный дом за такую цену не построить». Представитель администрации поддержал его, отметив, что застройщики, в свою очередь, не готовы продавать по такой цене готовое жилье.

Проблема финансирования касается и создания инфраструктуры. Так, в 2018 году планировалось построить дом для переселения жильцов из бараков на ул. Маяковского. Проект не был реализован из-за того, что компания «Новогор» запросила около 100 млн рублей за инженерные сети. Строительство все-таки планируют начать в этому году и закончить в 2020-м. В дальнейшем планируется расселить всех жителей бараков в несколько новых домов. Михаил Бесфамильный предложил задуматься, насколько целесообразно переселять всех «аварийщиков» в такие микрорайоны. По его мнению, это может привести к быстрому ветшанию новостроек и асоциальной обстановке.

#Общество#Аварийное жилье
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