Коллективу ДК в Пермском районе предложили вернуться обратно. Но прокуратура все равно проведет проверку

Ранее Надежда Демидова рассказала Properm.ru, что глава администрации Савинского сельского поселения и несколько депутатов настойчиво рекомендовали ей написать заявление об увольнении по собственному желанию. Вместе с ней ушли 19 коллег, сейчас в здании ДК остается только один сотрудник — исполняющий обязанности директора Дмитрий Генне.