Коллективу ДК в Пермском районе предложили вернуться обратно. Но прокуратура все равно проведет проверку

Posted 23 мая 2019, 07:12
Published 23 мая 2019, 07:12
Modified 2 марта 2023, 14:38
Updated 2 марта 2023, 14:38
22 мая в приемной президента в Пермском крае состоялась встреча, посвященная дальнейшей судьбе Дома культуры в Савино. В ней приняли участие заместитель министра культуры Прикамья Марина Илюхина, глава Пермского района Александр Кузнецов, глава Савинского поселения Андрей Миньков, бывший директор Дома культуры Надежда Демидова, представитель прокуратуры и другие.
Как рассказала Properm.ru Надежда Демидова, коллективу предложили вернуться в ДК и продолжить работу в прежнем составе. «Мы, конечно, все согласны, мы все этого ждем. Другую работу пока никто не ищет», — отметила Надежда Александровна.
На следующей неделе должна состояться встреча бывшего директора с главой поселения по вопросу продолжения ее работы на прежнем месте. На 30 мая планирована встреча бывших и действующих сотрудников ДК, родителей детей, занимающихся в Доме культуры с Андреем Миньковым и депутатами местного Земского собрания.
Министерство культуры Пермского края взяло обязательство оказывать ДК и его учредителю, которым является глава Савинского поселения, всю необходимую методическую помощь по организации текущей деятельности учреждения.
По жалобам, поступившим от жителей Савино, прокуратура Пермского района проведет проверку. Результаты будут известны в конце июня 2019 года.
Ранее Надежда Демидова рассказала Properm.ru, что глава администрации Савинского сельского поселения и несколько депутатов настойчиво рекомендовали ей написать заявление об увольнении по собственному желанию. Вместе с ней ушли 19 коллег, сейчас в здании ДК остается только один сотрудник — исполняющий обязанности директора Дмитрий Генне.