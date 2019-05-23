Вологодские чиновники в мае выехали на жалобу о сугробах. Жители о проблеме заявили два месяца назад

Схожая ситуация сложилась и в Осе (Пермский край). 1 апреля на портале «Управляем вместе» было оставлено сообщение об ужасном состоянии дороги и тротуара на улице Ленина рядом с детским садом «Светлячок». Власти отличитались о решении проблемы спустя три дня. Однако, местные жители рассказали Properm.ru, что никаких «мероприятий по ликвидации затопления» чиновники не проводили. В городе несколько дней стояла теплая погода, земля прогрелась и вода вместе со снегом «ушла».