Вологодские чиновники в мае выехали на жалобу о сугробах. Жители о проблеме заявили два месяца назад

Posted 23 мая 2019, 08:46
Published 23 мая 2019, 08:46
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
Житель Вологды Александр Чаузов в марте 2019 года обратился к властями города с заявлением о некачественной уборке снега. В частности, мужчина был недоволен работой подрядчика ООО «Магистраль» на автобусной остановке, пишет портал gorodvo.ru.
«Я обратился в марте с письмом, но получил отписку. В апреле написал жалобу в прокуратуру и вот в мае была проведена долгожданная проверка от администрации и пришел ответ по существу», — приводит слова адвоката группа «Вконтактке «Движение Вместе».
Выяснилось, что проинспектировили объект только 16 мая. «На момент проверки территория остановки и заездной карман находились в удовлетворительном состоянии. Снежных валов и песка не обнаружено», — говорится в ответе от 20 мая и.о. начальника департамента городского хозяйства Андрея Макаровского.
Схожая ситуация сложилась и в Осе (Пермский край). 1 апреля на портале «Управляем вместе» было оставлено сообщение об ужасном состоянии дороги и тротуара на улице Ленина рядом с детским садом «Светлячок». Власти отличитались о решении проблемы спустя три дня. Однако, местные жители рассказали Properm.ru, что никаких «мероприятий по ликвидации затопления» чиновники не проводили. В городе несколько дней стояла теплая погода, земля прогрелась и вода вместе со снегом «ушла».