Аварийный жилой дом в Левшино, где обрушился потолок, будет расселен

Согласно данным kartoteka.ru, директором и 100%-ым собственником УК «Ликас» является Лилия Бовыкина. Управляющую компания регулярно проверяют государственные органы на предмет исполнения предписаний. С июня 2018 по март 2019 прошло 10 проверок от ИГЖН Пермского края и администрации города. Также же в прошлом году руководителя УК предупреждали о привлечении к уголовной ответственности за злостное уклонение от исполнения решения суда.

