Аварийный жилой дом в Левшино, где обрушился потолок, будет расселен

Posted 24 мая 2019, 12:23
Published 24 мая 2019, 12:23
Modified 2 марта 2023, 14:38
Updated 2 марта 2023, 14:38
Многоквартирный дом по ул. Социалистическая, 13 признан аварийным и подлежит сносу. Об этом Properm.ru рассказали в администрации города. Расселение дома планируется начать после 2021 года.
Всем обратившимся жителям предоставляются помещения маневренного фонда. По состоянию на 24 мая с заявлениями в управление обратились семь семей, всем им был предоставлен маневренный фонд.
11 марта 2019 года в аварийном доме обрушился потолок на третьем этаже первого подъезда. По одной из версий, с ветхой крыши не убирали снег, в результате чего произошло подтопление перекрытий с последующим разрушением.
Согласно данным kartoteka.ru, директором и 100%-ым собственником УК «Ликас» является Лилия Бовыкина. Управляющую компания регулярно проверяют государственные органы на предмет исполнения предписаний. С июня 2018 по март 2019 прошло 10 проверок от ИГЖН Пермского края и администрации города. Также же в прошлом году руководителя УК предупреждали о привлечении к уголовной ответственности за злостное уклонение от исполнения решения суда.