properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 мая 2019, 12:23

Published 24 мая 2019, 12:23

Modified 2 марта 2023, 14:38

Updated 2 марта 2023, 14:38

Аварийный жилой дом в Левшино, где обрушился потолок, будет расселен

Аварийный жилой дом в Левшино, где обрушился потолок, будет расселен

24 мая 2019, 12:23
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Аварийное жилье
Семь семей уже сейчас живут в маневренном фонде.

Многоквартирный дом по ул. Социалистическая, 13 признан аварийным и подлежит сносу. Об этом Properm.ru рассказали в администрации города. Расселение дома планируется начать после 2021 года.

Всем обратившимся жителям предоставляются помещения маневренного фонда. По состоянию на 24 мая с заявлениями в управление обратились семь семей, всем им был предоставлен маневренный фонд.

11 марта 2019 года в аварийном доме обрушился потолок на третьем этаже первого подъезда. По одной из версий, с ветхой крыши не убирали снег, в результате чего произошло подтопление перекрытий с последующим разрушением.

Согласно данным kartoteka.ru, директором и 100%-ым собственником УК «Ликас» является Лилия Бовыкина. Управляющую компания регулярно проверяют государственные органы на предмет исполнения предписаний. С июня 2018 по март 2019 прошло 10 проверок от ИГЖН Пермского края и администрации города. Также же в прошлом году руководителя УК предупреждали о привлечении к уголовной ответственности за злостное уклонение от исполнения решения суда.

#Недвижимость#Аварийное жилье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика