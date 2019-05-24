Банк «Урал ФД» поздравил клиентов с наступающим Днем предпринимателя

«Мы заинтересованы в развитии наших клиентов, поэтому организуем для них обучающие мероприятия. Каждый из нас ежедневно проводит переговоры: с коллегами, партнерами, знакомыми, родными…Этот навык полезен на любом жизненном этапе. И особенно он важен в бизнесе», - отметил Евгений Ощепков.