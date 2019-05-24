Банк «Урал ФД» поздравил клиентов с наступающим Днем предпринимателя

Posted 24 мая 2019, 09:42
Published 24 мая 2019, 09:42
Modified 2 марта 2023, 14:38
Updated 2 марта 2023, 14:38
22 мая банк «Урал ФД» провел клиентское мероприятие, приуроченное к празднованию Дня российского предпринимательства. В рамках деловой программы встречи, для представителей пермского бизнеса был организован мастер-класс по эффективному проведению переговоров.
Заместитель председателя Правления банка «Урал ФД» Евгений Ощепков поделился навыками и профессиональными компетенциями, полученными в рамках обучения в бизнес-школе Сколково, а также рассказал о классических вариантах ведения переговоров и самых распространенных ошибках, которые влияют на исход встречи.
«Мы заинтересованы в развитии наших клиентов, поэтому организуем для них обучающие мероприятия. Каждый из нас ежедневно проводит переговоры: с коллегами, партнерами, знакомыми, родными…Этот навык полезен на любом жизненном этапе. И особенно он важен в бизнесе», - отметил Евгений Ощепков.
На реальных кейсах участники мероприятия разобрали эффективные инструменты общения с партнерами и способы достижения поставленных целей.
Отметим, аналогичные клиентские мероприятия пройдут еще в 5 городах России: Березниках, Соликамске, Екатеринбурге, Новосибирске и Москве. Узнать подробную информацию о банке «Урал ФД» и линейке продуктов для бизнеса можно в офисах, на сайте или по телефону 8-800-100-10-10.