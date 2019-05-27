Суд перенес дату рассмотрения иска Дениса Галицкого о сносе двух строящихся кафе на эспланаде

Следующее заседание по делу о сносе двух кафе на эспланаде назначено на 12 июля. Как пояснил общественник, это будет очередной предварительное заседание. Часть реконструируемого участка эспланады должны открыть для пермяков уже в День города. «Мой прогноз: 12 июня кафе не будут открыты — никто не решится эксплуатировать самовольную постройку! Но объяснено это будет просрочкой подрядчика», — заявил Денис Галицкий.