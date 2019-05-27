Суд перенес дату рассмотрения иска Дениса Галицкого о сносе двух строящихся кафе на эспланаде

Posted 27 мая 2019, 07:39
Published 27 мая 2019, 07:39
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
24 мая Ленинский суд Перми должен был рассмотреть иск Дениса Галицкого к МКУ «Пермблагоустройство». Градозащитник добивается признания самовольными постройками двух кафе, которые возводятся на эспланаде по муниципальному контракту, и их последующего сноса.
Однако заседание не состоялось. Как пояснил Properm.ru общественник, судья, который рассматривал иск, был назначен председателем Краснокамского районного суда, поэтому материалы дела передали судье Екатерине Оплетиной. Ранее она рассматривала иски Дениса Галицкого о запрете строительства фонтана на эспланаде без разрешения на строительство и подтверждения экспертизы о безопасности объекта.
Следующее заседание по делу о сносе двух кафе на эспланаде назначено на 12 июля. Как пояснил общественник, это будет очередной предварительное заседание. Часть реконструируемого участка эспланады должны открыть для пермяков уже в День города. «Мой прогноз: 12 июня кафе не будут открыты — никто не решится эксплуатировать самовольную постройку! Но объяснено это будет просрочкой подрядчика», — заявил Денис Галицкий.
Общая стоимость реконструкции участка эспланады от Дома Советов до ул. Попова составит 400 млн рублей. По 135 млн рублей должны выделить из бюджета края и Перми. 130 млн рублей представил Сбербанк. На эти деньги сейчас ведется строительство фонтана.