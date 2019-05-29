МЧС предупредило о тумане и сильном ветре в Пермском крае

Posted 29 мая 2019, 09:35
Published 29 мая 2019, 09:35
Modified 24 декабря, 18:38
Updated 24 декабря, 18:38
29 и 30 мая на территории Пермского края ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах ночью и утром туман, днем гроза. Ветер ночью южный, юго-западный 2–7 м/с, днем западный, юго-западный 5–10 м/с, при грозе порывы 15–20 м/с. Температура воздуха ночью 7–12°, при прояснении до +2°, днем 23–28°, местами по северу до 18°, сообщает Пермский гидрометцентра.
Последний раз о сильном ветре МЧС предупреждали в понедельник, 27 мая. Тогда на стройплощадке ЖК «Бавария» произошло ЧП — упал башенный кран с машинисткой внутри. Женщина получила травмы и была госпитализирована. Сейчас следователи рассматривают несколько версий случившегося.