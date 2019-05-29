МЧС предупредило о тумане и сильном ветре в Пермском крае

Последний раз о сильном ветре МЧС предупреждали в понедельник, 27 мая. Тогда на стройплощадке ЖК «Бавария» произошло ЧП — упал башенный кран с машинисткой внутри. Женщина получила травмы и была госпитализирована. Сейчас следователи рассматривают несколько версий случившегося.