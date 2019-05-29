Собираюсь пойти на несогласованный митинг «Разгневанных пермяков». Меня могут задержать?!

Posted 29 мая 2019, 11:16
Published 29 мая 2019, 11:16
Modified 2 марта 2023, 14:05
Updated 2 марта 2023, 14:05
Сегодня, 29 мая, в 18:30 Национально-освободительное движение (НОД) проведет митинг «Против вмешательства иностранных агентов в дела страны» около Законодательного собрания Пермского края. В мероприятии также примут участие организаторы митинга «Собрания разгневанных пермяков», которые отказались проводить свою акцию на согласованной администрацией города площадке.
Координатор Национально-освободительного движения в Перми Михаил Ефимов накануне отметил, что организаторы пикета не возражают, если к нему присоединится еще какая-то группа людей, но при одном условии: «Это должны быть люди, которые поддерживают наши требования, выступают под нашей символикой и с нашими лозунгами. Если они будут предпринимать действия, которые можно расценить как провокацию, мы как организаторы можем попросить правоохранительные органы о том, чтобы их вывели или привлекли к ответственности». НОД провозглашает восстановление суверенитета России и считаются активными сторонниками президента Владимира Путина. Движение также выступает за национальный курс и территориальную целостность государств.
Среди тезисов «разгневанных пермяков» были: недовольство «агрессивностью, хамством и чванством пермских чиновников», требование «оптимизировать оптимизаторов» и радикальная позиция против губернатора Максима Решетникова.
Учитывая разные политические взгляды и цели участников, возможно, что между сторонами возникнет конфликт. Кроме того, администраци города в течение дня сообщала о несанкционированном характере акции «разгневанных». Как будут делить участников на митинге, пока непонятно.
Вполне возможно. Однако, как показывает практика, во время протестных акций (по крайней мере в Перми) полицейские дают пермякам спокойно выступить, если те не нарушают порядок. Только через несколько дней к вам могут прийти полицейские и выдать повестку для явки в отделение. Ситуация в этот раз может обостриться из-за разных взглядов участников митинга.
Придерживайтесь простых правил. Во-первых, помните о цели митинга, воздержитесь от высказываний/лозунгов экстремистского характера и оскорблений. Не прячьте лицо за маской. Во вторых, не приходите на акцию в нетрезвом виде или под действием наркотических веществ. Никаких фаеров, зажигательных смесей, оружия и других опасных веществ при вас быть не должно. В-третьих, не поддавайтесь на провокации. Если ситуация выходит из-под контроля — сразу сообщайте сотрудникам штаба, волонтёрам или сотрудникам полиции.
Не сопротивляйтесь. Не пытайтесь напомнить сотрудникам о законе, по которому они должны сперва представиться и назвать причину задержания, а уж потом хватать вас — на подобное никто просто не реагирует. Если вы кричите, что вы обычный прохожий и вообще не имеете отношения к акции, это тоже едва ли вам поможет.
Без паники. Телефон у вас не отберут, поэтому можете позвонить родственникам или друзьям, сообщите о том, что произошло. Многие постят из автозаков селфи, рассказывая своим подписчикам о задержании. Еще один вариант — сообщить об этом в «ОВД-Инфо» — независимый российский правозащитный медиа-проект, посвященный политическим преследованиям.
Да. До составления протокола вас имеют право задержать на три часа (иногда отпускают без составления протокола). В это время сотрудники полиции не имеют право отбирать у вас телефон и изымать вещи. Изъятие личных вещей может происходить только после составления протокола задержания. Вы имеете право знакомиться с материалами дела и фотографировать их. У вас есть право смотреть видеозаписи и фотографии, приобщённые к материалам вашего дела. Только после этого следует давать объяснения!
Если вам не дают ознакомиться с материалами дела, нужно написать об этом заявление на имя начальника отдела полиции. Лучше всего указать в заявлении имя сотрудника, отказывающего вам в этом праве.
Пишите жалобы в любой непонятной ситуации. Берите с собой в участок ручку и запас листов бумаги.
К сожалению, это частая практика. Рядом с протоколом напишите «с протоколом не согласен». Не забудьте указывать время и дату. Обязательно потребуйте копию протокола задержания. При составлении протокола по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) вас не имеют право оставлять в отделении на ночь.
Если вас запугивают проблемами в жизни (читаем — трудоустройством) не верьте полицейским. Наказание не отразится на вашем дальнейшем трудоустройстве или месте учебы. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, по истечении 1 года со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания.
Иногда сотрудники полиции начинают разговаривать с вами по душам. Не всегда и не со всеми стоит откровенничать. Возможно, они просто хотят таким образом узнать у вас какую-то информацию.
С большой вероятностью, да. Практика показывает, что добиться решения в вашу пользу практически невозможно. Например, 9 сентября прошлого года были задержаны около 20 человек на митинге против пенсионной реформы, в том числе главный редактор Properm.ru Владислав Аскариди, который в результате получил штраф за «Невыполнение законных требований полиции». Журналист освещал мероприятие, но все равно был задержан. Стоит отметить, что если вы не заплатите штраф в срок — получите еще один, который в два раза больше того, что вы не заплатили. Или арест на срок до 15 суток. Или обязательные работы до 50 часов.