Собираюсь пойти на несогласованный митинг «Разгневанных пермяков». Меня могут задержать?!

Координатор Национально-освободительного движения в Перми Михаил Ефимов накануне отметил, что организаторы пикета не возражают, если к нему присоединится еще какая-то группа людей, но при одном условии: «Это должны быть люди, которые поддерживают наши требования, выступают под нашей символикой и с нашими лозунгами. Если они будут предпринимать действия, которые можно расценить как провокацию, мы как организаторы можем попросить правоохранительные органы о том, чтобы их вывели или привлекли к ответственности». НОД провозглашает восстановление суверенитета России и считаются активными сторонниками президента Владимира Путина. Движение также выступает за национальный курс и территориальную целостность государств.