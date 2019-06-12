На эспланаде открыли новый фонтан, но огородили его забором от пермяков

Сегодня, 12 июня, в Перми открыли новый фонтан на эспланаде. Однако новое городское пространство ограничили от пермяков забором. По планам мэрии, первое представление состоится в 23.00, второе ровно в полночь. Пермяки смогут увидеть представление также с прилегающих к эспланаде улиц – Петропавловской, Ленина и Попова.