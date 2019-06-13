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Posted 13 июня 2019, 08:34

Published 13 июня 2019, 08:34

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Новый фонтан на эспланаде будет давать представления четыре раза в неделю

Новый фонтан на эспланаде будет давать представления четыре раза в неделю

13 июня 2019, 08:34
Фото: Виктор Михалев для Properm.ru.
Сюжет
Эспланада
Официальное открытие состоялась на 296-летие Перми.

В Перми новый фонтан в сквере возле здания Заксобрания будет работать по средам, пятницам, субботам и воскресениям. Как сообщает пресс-служба администрации мэрии, время начала представления — 22:45.

Фонтан представляет собой плоскостное строение 25 на 40 метров с водным экраном и проектором. Все оборудование и технологическая часть фонтана скрыты под землей. Концепция приурочена к 300-летию столицы Прикамья. Музыку для него написал композитор и продюсер, автор гимна Пермского края Сергей Иванов.

Строительством фонтана занималась компания ООО «ТехДорГрупп». Общая стоимость обновленного сквера эспланады от здания Законодательного собрания до ул. Попова составила 400 млн рублей. Завершение благоустройства было запланировано на 12 июня 2019 года. Однако, ко Дню города подрядчик открыл лишь часть площади с фонтаном. Сроки окончания реконструкции 68-го квартала эспланады не называются.

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#Общество#Эспланада
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