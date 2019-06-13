Новый фонтан на эспланаде будет давать представления четыре раза в неделю

Фонтан представляет собой плоскостное строение 25 на 40 метров с водным экраном и проектором. Все оборудование и технологическая часть фонтана скрыты под землей. Концепция приурочена к 300-летию столицы Прикамья. Музыку для него написал композитор и продюсер, автор гимна Пермского края Сергей Иванов.