Пермские антимонопольщики не нашли нарушений в удорожании капусты на 225%

Данные о росте цен на капусту в мае 2019 года опубликовал Пермьстат. Средняя стоимость килограмма выросла по сравнению с мартом на 41% и составила 65,01 рубля. При этом по сравнению с декабрем прошлого года стоимость выросла на 225%. После этого к проверке подключилось УФАС. Согласно последним данным Пермьстата, стоимость килограмма капусты по сравнению с мартом упала на 10,2% и составляет 58 рублей.