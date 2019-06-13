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Posted 13 июня 2019, 07:52

Published 13 июня 2019, 07:52

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Пермские антимонопольщики не нашли нарушений в удорожании капусты на 225%

13 июня 2019, 07:52
Сюжет
Уфас
Сейчас в среднем за килограмм капусты придется выложить чуть больше 58 рублей.

Пермское УФАС не нашло нарушений в увеличении стоимости белокочанной капусты. Как рассказали Properm.ru в пресс-служба ведомства, было проверено более 40 поставщиков, но все они работают в рамках законодательства.

Данные о росте цен на капусту в мае 2019 года опубликовал Пермьстат. Средняя стоимость килограмма выросла по сравнению с мартом на 41% и составила 65,01 рубля. При этом по сравнению с декабрем прошлого года стоимость выросла на 225%. После этого к проверке подключилось УФАС. Согласно последним данным Пермьстата, стоимость килограмма капусты по сравнению с мартом упала на 10,2% и составляет 58 рублей.

#Общество#Уфас
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