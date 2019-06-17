Мэрия Перми семь лет не исполняет решение суда по капремонту памятника архитектуры в центре города

Ответ на письмо поступил из департамента ЖКХ администрации Перми. В нем говорилось следующее: «Состояние дома по улице Куйбышева, 7 находится на контроле городских властей. В этом году запланировано его детальное инструментальное обследование для изготовления проектно-сметной документации на ремонт дома. <…> Капитальный ремонт за счет бюджетных средств по решению суда выполнялся в подъезде № 8. В ходе ремонта были обнаружены дополнительные дефекты. В 2016 году было принято решение провести полное инструментальное обследование всего дома и, если по итогам экспертизы дом можно капитально отремонтировать, провести ремонт за счет бюджета Перми. В случае невозможности восстановления дома, он будет признан аварийным и расселен».