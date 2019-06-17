Мэрия Перми семь лет не исполняет решение суда по капремонту памятника архитектуры в центре города

Posted 17 июня 2019,, 04:45
Published 17 июня 2019,, 04:45
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Недалеко от администрации губернатора Пермского края почти полтора века стоит дом — Куйбышева, 7 (угол с Монастырской, 59). Это памятник архитектуры регионального значения — Доходный дом купца Камчатова. Он был построен во второй половине XIX века. Тогда это было двухэтажное здание, а в начале XX столетия ему добавили еще два этажа. Сейчас тут десять подъездов и 111 помещений, включая общежитие коридорного типа. 13 из них принадлежат муниципалитету (эта цифра снижалась с каждым годом из-за того, что жильцы продолжали приватизировать помещения).
В феврале 2012 года Ленинский районный суд обязал администрацию Перми провести капитальный ремонт здания. Иск о проведении ремонта подала собственница квартиры в восьмом подъезде. Несмотря на судебное решение, ремонт за счет городского бюджета коснулся только тех конструктивных элементов, которые связаны с квартирой истицы — это, по сути, один подъезд из десяти.
По словам старшего помощника прокурора Ленинского района Перми Ксении Скурко, работы продвигались очень тяжело и до сих пор не завершены. Более того, решение Ленинского районного суда № 2–72/2012 от 10 февраля 2012 года о капитальном ремонте всего дома сейчас находится на исполнении в межрайонном отеле судебных приставов.
В мае 2017 года жители дома написали открытое письмо тогда еще врио губернатора Максиму Решетникову о необходимости исполнить решение суда и провести капитальный ремонт.
Ответ на письмо поступил из департамента ЖКХ администрации Перми. В нем говорилось следующее: «Состояние дома по улице Куйбышева, 7 находится на контроле городских властей. В этом году запланировано его детальное инструментальное обследование для изготовления проектно-сметной документации на ремонт дома. <…> Капитальный ремонт за счет бюджетных средств по решению суда выполнялся в подъезде № 8. В ходе ремонта были обнаружены дополнительные дефекты. В 2016 году было принято решение провести полное инструментальное обследование всего дома и, если по итогам экспертизы дом можно капитально отремонтировать, провести ремонт за счет бюджета Перми. В случае невозможности восстановления дома, он будет признан аварийным и расселен».
Победителем электронного аукциона на проведение инструментального обследования здания в 2017 году стало ООО «АктивПроект» из Ивановской области. В ходе аукциона компания уронила начальную цену госконтракта с 1,78 млн рублей до 487 тыс. В ноябре 2017 года департамент ЖКХ администрации Перми расторгнул контракт с подрядчиком, поскольку тот так и не приступил к работам.
В ноябре 2018 года был объявлен еще один аукцион, связанный с Куйбышева, 7. Департамент ЖКХ искал подрядчика для разработки проектно-сметной документации и проведения государственной экспертизы по проверке достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта дома. Конкурс был признан несостоявшимся — на него поступила только одна заявка, которая не соответствовала требованиям.
В июне 2019 года прокуратура Ленинского района подала иск к администрации Перми и администрации Ленинского района в защиту неопределенного круга лиц о том, чтобы провести инструментальное обследование дома. На основании технического заключения должна быть решена дальнейшая судьба памятника — признать его аварийным и расселять или все-таки провести капитальный ремонт.
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Предварительное судебное заседание состоялось 13 июня 2019 года. Представитель администрации Ленинского района Татьяна Дружкова пояснила, что администрация «согласна провести обследование, но для этого нужно разрешение собственников».
Однако, по словам старшего помощника прокурора Ксении Скурко, обследование может профинансировать любой из собственников — например, администрация Перми. «Кроме того, администрация обязана обеспечивать надлежащие условия для проживания граждан. Обследование дома по Куйбышева, 7 в 2012 году показало, что он находится в угрожающем состоянии. Но при этом тогда был сделан общий вывод, что возможно проведение капитального ремонта здания», — подчеркнула Ксения Андреевна. Судебное заседание продолжится в Ленинском районном суде 1 июля.
В апреле этого года на платформе change.org автор проекта «Make-up зданий» Алексей Трясцин опубликовал петицию «Сделать капитальный ремонт дома Камчатова на ул. Монастырской, 59»: «Необходимо провести исторические исследования, на основе которых будет восстанавливаться фасад здания… Чтобы вдохновить жителей этого дома, я показал, каким он может стать, если сделать капитальный ремонт».