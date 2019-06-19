Со строителем забора в экстрим-парке Перми расторгли контракт

Контракт должны были исполнить еще в прошлом году, но забор не установили — были выкопаны только скважины. В результате зимой пермячка провалилась в одну из них, едва не получив травму. На зиму скважины законсервировали. Тогда директор ООО компании Александр Бастриков пообещал, что работы будут продолжены весной, однако на объект никто не вышел. Сегодня стало известно, что с подрядчиком был расторгут договор, выписан штраф, а также подано заявление о включении в список недобросовестных поставщиков.