Со строителем забора в экстрим-парке Перми расторгли контракт

Posted 19 июня 2019, 11:41
Published 19 июня 2019, 11:41
Modified 24 декабря, 18:39
Updated 24 декабря, 18:39
За невыполнение обязательств по строительству ограждения на территории экстрим-парка МАУ «Городской спортивно-культурный комплекс» расторг контракт с ООО «УралРемСтройСнаб». Как пояснил Properm.ru главный инженер ГСКК Станислав Третьяков, к подрядчику также были применены штрафные санкции в размере 300 тыс. рублей. Сейчас планируется провести повторную процедуру проведения торгов.
Впервые заговорили о строительстве забора летом 2017 года. После этого был проведен аукцион, но первый подрядчик «недобросовестно подошел к исполнению обязательств по контракту» в связи с чем, с ним был расторгнут контракт. В апреле 2018 года договор был заключен с ООО «УралРемСтройСнаб», стоимость работ фирма оценила в 3 млн 300 тыс. рублей.
Контракт должны были исполнить еще в прошлом году, но забор не установили — были выкопаны только скважины. В результате зимой пермячка провалилась в одну из них, едва не получив травму. На зиму скважины законсервировали. Тогда директор ООО компании Александр Бастриков пообещал, что работы будут продолжены весной, однако на объект никто не вышел. Сегодня стало известно, что с подрядчиком был расторгут договор, выписан штраф, а также подано заявление о включении в список недобросовестных поставщиков.