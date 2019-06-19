«Звезда» вернулась в футбол, старается вести себя как профи, но пока хромает в защите. Интервью о сезоне

Posted 19 июня 2019, 05:32
Published 19 июня 2019, 05:32
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
Встречаем начальника команды Валерия Волошина, главного тренера Константина Парамонова в кабинете, где они с сотрудником «Звезды» обсуждают возраст игрока. После этого идем записывать интервью. Параллельно Волошин просит вести диалог только о «Звезде». «Нам все приписывают [вину в распаде «Амкара»]: у кого-то в семье родился ребенок, а у соседа дедушка умер. Виноват ребенок что ли, что дедушка умер? Примерно так», — аргументирует Волошин, ожидая вопросы про «красно-черных». Редакция Properm.ru считает важным упомянуть подобный факт для читателей, однако уточняет, что в списке журналиста были вопросы только о «Звезде».
***
— Сейчас частично попали на одну из бесед. Расскажите конкретнее, о чем речь?
Валерий Волошин: Мы сейчас решаем, с кем контракты продлевать, с кем нет. Рассматриваем какие-то другие варианты на замены игроков, потому что предполагается, что с этого года мы обязаны на поле будем иметь не двух, а трех молодых футболистов: на следующий сезон — это 1998 год и моложе. Вот мы сейчас с Константином Валентиновичем в заботах — кого же нам ставить, потому что у нас 1997 года было много игроков, вопросов не было, а на этот год надо подбирать, вот мы и обсуждаем.
— Серьезная кадровая проблема в этом плане?
Константин Парамонов: Нет, приятный процесс идет: людей предлагают новых, сами рассматриваем.
— Откуда приходят ребята, из каких школ, воспитанники чего?
Валерий Волошин: И наши (воспитанники «Звезды»), и наши (футболисты молодежки, дубля «Амкара» и других спортшкол), которые уехали.
— На прошлой неделе вы уезжали в Москву. Что это была за поездка?
Валерий Волошин: Конференция. Подведение итогов, вручение призов по номинациям. И самое приятное, что было — Александр Субботин был признан лучшим бомбардиром из зоны (Урал-Приволжье). Получил в торжественной обстановке из рук президента ПФЛ Андрея Соколова памятный приз.
— Давайте вернемся к окончанию сезона. После матча приезжал Максим Решетников. Разговаривали подробнее о будущем клуба?
Валерий Волошин: Да. Мы более подробно поговорили на те темы, которые он затронул, когда произносил речь перед командой. В принципе, то же самое, только более углубленно, что задача для команды — продвижение в первую лигу.
— Какие-то сроки обозначили для вас?
Валерий Волошин: Нет такого, чтобы в этот же год должны выйти. Но задача выходить, как минимум, к 300-летию Перми — хотим сделать подарок для города. Постараемся не ждать 2023 года. Во всяком случае, что зависит от нас, будем делать.
Константин Парамонов: Мы не хотим прозябать во Второй лиге, у нас есть стремление играть на уровне выше. Когда мы команду создавали, была задача подготовки под другую команду кадров, то есть кадровые задачи были — готовить резерв. А сейчас перед нами стоят турнирные задачи. Естественно, на следующий сезон задача — продвижение в первую лигу.
— Что для этого сделано уже сейчас?
Валерий Волошин: Во-первых, мы смотрим, какие у нас есть варианты по укреплению состава. Стараемся решить финансовые проблемы более углубленно.
— Какие?
Валерий Волошин: Привлекать спонсоров, потому что на один бюджет не решить задачи перехода. Надо создавать условия соответствующие.
— Каким будет бюжет в следующем году?
Валерий Волошин: Пока он до конца не сверстан, но правительство поддерживает нас в этом плане: «50 на 50%» (Профессиональные клубы и объединения Пермского края, которые сотрудничают с краевым минспорта, работают по схеме 50/50: на каждый рубль из бюджета им необходимо привлечь 1 рубль самостоятельно — Properm.ru)
— Уходите от дотаций?
Валерий Волошин: По нашей инициативе была создана автономная некоммерческая организация (АНО), в которую мы привлекали внебюджетные средства на содержание команды, какие-то дополнительные деньги. Команда в бюджете — это немножко не то. Для первого года… Мы очень торопились, надо было успевать, — заявочное окно заканчивалось, поэтому было принято решение пойти по пути наименьшего сопротивления — на всем готовом: у ЦСП (Центр спортивной подготовки) есть стадион, есть все единицы, которые обязательно должны быть в штате клуба. Сейчас за счет привлечения спонсорских средств мы можем и бюджет расширять.
— Сколько на следующий год вам выделят?
Валерий Волошин: 43,5 млн у нас было. Я надеюсь, что то же самое останется, плюс спонсорские.
— По прошлому сезону была пара спонсоров: «Химпром» и «Сатурн»?
Валерий Волошин: «Сатурн» — это была разовая акция. «Химпром» и логистическая компания ООО «ЛК-Транс» остаются основными спонсорами. Наша задача, естественно, расширять спонсоров. Есть варианты, разговариваем, рассматриваем.
— Кого рассматриваете?
Валерий Волошин: Пока давайте, чтоб не сглазить, не будем называть.
— Какие гарантии вам дает «Химпром», сколько они будут с вами сотрудничать?
Валерий Волошин: У нас контракты как минимум на три года с последующей пролонгацией, потому что бюджет правительство верстает на три года. Так же и эти организации под правительственный бюджет подстроились.
— Какие обязательства у вас перед ними?
Валерий Волошин: Турнирные. Прямо в договоре такого нет, что они дают деньги за то, чтоб мы вышли в первую лигу. Но мы все понимаем, у всех задача одна. Кстати, большое им спасибо, они действительно люди неравнодушные к тому, что происходит в городе, с футболом, в частности, очень бы хотели видеть на достойном уровне команду. Для начала ФНЛ. Я считаю, что для нашего города это необходимая задача. Мы не хотим принизить роль городов меньше наших, но оно все равно так: Сызрань, Новотроицк — это не наш уровень. Все равно надо играть с городами нашего уровня.
— Какие сейчас города нашего уровня?
Валерий Волошин: В ФНЛ практически все областные и краевые центры: Ярославль, Калининград, Волгоград, Нижний Новгород, Москва, Новосибирск, Хабаровск, Владивосток.
— Поговорим о том, насколько достойно сезон закончился.
Валерий Волошин: У нас была задача, не то что бы официальная: закончить с пятого по восьмое место. Мы шестое заняли. Это перед сезоном. Когда календарь нам принесли, мы узнали, что в нашей зоне будет проводиться турнир в три круга. По итогам второго круга таблица делится на первую «шестерку» и вторую «пятерку» команд. Задача была скорректирована на то, чтобы попасть в первую «шестёрку».
— Перед прошлым сезоном вы говорили: давайте возьмем окончание сезона и пойдем по пунктам: что сделали, что не сделали. Первый тезис — продвижение клуба «Звезда». Насколько он сейчас популярен?
Валерий Волошин: Когда создали АНО, стали заниматься клубной атрибутикой: выпускали календари, вымпелы, шарфы, футболки. Начали сотрудничать с радиостанциями, прессой. Появились свои болельщики, которых мы поддерживаем, помогаем им. Игроки команды регулярно посещают школы и детские турниры, проводят мастер-классы и встречи с детьми.
— Болельщик «Звезды» — кто он? Можно ли выделить какой-то средний типаж?
Валерий Волошин: У нас нет «ультрас», у нас нормальные адекватные болельщики, которые горячо нас поддерживают дома, тем более на выезде. Они порой перекрикивают местных. Мы очень довольны. Их количество все увеличивается, надеемся, что в следующем году еще расширится. Если начинали они, просто сидя на трибунах, сейчас выделилась конкретная фангруппа, которой дали 22 сектор. Они аккумулируются там во время игры. Определяют, кто ездит на выезд, заказывают транспорт. Даже до Новотроицка добираются, 1200 км — это радует, конечно.
Они коммуникабельные, они не лезут в какие-то драки, никого не оскорбляют: ни наших игроков, если неудачно сыграли, ни соперника. Я ни разу не слышал. Наоборот братаются везде, фотографируются, знакомятся, обмениваются телефонами.
Учитывая здоровую атмосферу на трибунах, и то, что местных игроков много — пошли семьями на трибуны. Это радует, что постепенно статус народной команды возвращаем в город, если не сказать, что вернули.
— Как-то клуб помогает болельщикам с выездами?
Валерий Волошин: Пока на их личной инициативе, мы не имели такой возможности — помогать им. Не знаю, как дальше получится, посмотрим.
— Почему 22 сектор?
Валерий Волошин: У нас открыта одна трибуна. 22 определили, чтобы отдельно они сидели. Когда разбросаны по всей трибуне — одна поддержка, когда вместе все и кто-то руководит всеми этими речевками, песнями — другая.
— Еще один из пунктов — коммерческая деятельность — атрибутика, флажки. Как-то зарабатываете на этом?
Валерий Волошин: Пока больше задача популяризовать клуб, чем заработать, потому что мы понимаем, что прямо сейчас тысячами ничего продавать не будем. Главное, чтобы распространялась атрибутика, сувенирная продукция — вот к этому пока стремимся.
— Есть какой-то план, на чем может зарабатывать «Звезда»?
Валерий Волошин: Во-первых, мы сделаем платный вход со следующего сезона — это уже какая-то статья доходов. Естественно, расширять клубную атрибутику, и спектр, и количество.
— Сколько будет стоить вход?
Валерий Волошин: Пока не определились с ценой. Смотрим в других городах, но больше 100 рублей за билет нигде не видел.
— Футболист должен быть брендом — еще один из тезисов.
Константин Парамонов: За первый год Александр Субботин стал лучшим бомбардиром зоны «Урал-Приволжье» — это приятная новость. В Москве, когда поздравляли, перед всеми зонами второй лиги объявили, что он представляет команду «Звезда» из Перми.
Приятно, что трех человек вызвали в сборную нашей зоны на кубок «Переправа», который реанимирован.
— Парень удачно вписался в команду или тренерские решения позволили ему раскрыться?
Константин Парамонов: Он во многих командах играл, но таких результатов не добивался нигде. Я считаю, что он даже мало забил, но при этом стал бомбардиром зоны. Это говорит, конечно, что не только он молодец, но и вся команда играла в качественный футбол, снаряды подносили, он имел много моментов, возможностей.
Валерий Волошин: Саша, скорее всего, лучший сезон в своей карьере отыграл.
— Нет предложений выкупить его от других клубов?
Константин Парамонов: Есть, конечно, сразу обращают внимание.
— Какая условная цена за футболиста, как Субботин, сейчас?
Константин Парамонов: Пока нам никто цифру не называл.
— Вы не можете определить цену?
Константин Парамонов: Сегодня он у нас свободный агент.
— Уже с каким-то предложением выступили?
Валерий Волошин: Мы-то выступили, насколько позволяет наше финансовое положение.
— Правильно ли я понял, что в Перми «Звезда» не проигрывала в этом сезоне?
Константин Парамонов: Ни одной игры не проиграли, за исключением кубковой, но это была вторая или третья официальная игра, когда состав был экспериментальный.
Так получилось: мы вели 2:0 практически на протяжении всего матча, в конце, возможно, это моя тренерская ошибка, что я сделал рано замены и нам на 90 минуте забили два гола. Можно назвать это стечением обстоятельств Если хотите, могу сказать, что это моя вина - выпустил других людей, а они не сыграли должным образом, не усилили игру, а наоборот позволили сопернику два гола забить.
— Почему получилось, что в Перми хорошо играют, а на выезде нет. С чем это связано?
Константин Парамонов: Пока неуверенность. У нас многие ребята на этом уровне еще не играли. Мы держимся на тех людях, которых пригласили, в том числе, Александре Субботине. Остальные — это бывшие дублеры, кто-то вообще не играл на этом уровне. У нас процесс адаптации идет к этому чемпионату пока, но я могу сказать, что есть движение вверх: стали более уверенными. Дайте время, все будет.
Валерий Волошин: Все же еще сказывается, что во Второй лиге города так расположены, что ни самолетом, ни поездом никуда не добраться, все на автобусах катаемся. В тот же Новотроицк ехать 13 часов, после этого выходить на игру. В автобусе прокатиться — удовольствие так себе.
— Сколько времени на восстановление после поездки у ребят?
Валерий Волошин: В дальние города приезжаем в предыгровой день, у них один день на восстановление.
— Константин, как вы ведете себя в раздевалке? Как напутствуете ребят, что им говорите?
Константин Парамонов: Тут дело в другом, я тоже тренер еще молодой, но я определенные выводы за 10 лет своей работы пытаюсь сделать. В первую очередь, тренер как руководитель здесь на второй план отходит — нужна именно психология руководителя. Конечно, я, как и многие, ненавижу, когда кто-то филонит, кто-то не на 100% выкладывается, тогда у меня могут эмоции хлынуть. А так, если я вижу, что ребята стараются, какие претензии будут? Где-то не хватает им мастерства, где-то еще чего-то. Кричать смысл какой? Бесполезно.
Пытаемся их наоборот настроить, чтобы они были раскрепощены, чтобы они играли от себя, чтобы они на поле не были зажатыми, замкнутыми, чтобы они играли в тот футбол, который они умеют, на 100%. У нас были такие матчи, где было видно, что они зажаты. В перерыве приходилось говорить: «Ребят, расслабьтесь, не надо так зависеть от результата, играйте в такой футбол, в который вы умеете, вас ругать за результат [никто не будет] Первый сезон — это адаптация, поэтому, ребят, играйте в тот футбол, который умеете, не надо быть скованными, зажатыми». Это первостепенная задача.
— Какое-то давление от болельщиков уже чувствуют игроки?
Валерий Волошин: Давление — нет. Поддержка есть, а давление… Есть некоторые люди, конечно, которым хочется все и сразу. Несколько игр у нас было ярких, когда мы выигрывали, «Камаз» 5:2. Болельщики сразу же начали: «Давайте в первую лигу, давайте сразу же туда». Это единицы. Многие пишут, что все понимают, прекрасно, команда первый год существует. Тем более у нас нет такой возможности. Бывают команды, которым год-два-три, есть деньги, набрали лучших игроков, создали искусственную команду, а потом распались. У нас такого нет. Мы взяли всех пермских, у нас вообще задача — выстроить такую цепочку развития, чтобы как можно больше наших пермских играло на высоком уровне в профессиональном футболе.
Константин Парамонов: Пытаемся не отдельно взятую команду, а пермский футбол развивать. Создана еще одна команда в третьей лиге. Сейчас от Перми выступают две команды в третьей лиге, одна во второй. В случае нашего перехода в первую лигу, будет из тех двух создана одна команда вместо нас, которая будет во второй лиге выступать.
— Какие позиции наиболее востребованы у вас в команде сейчас?
Валерий Волошин: Конечно, опытные защитники нужны. Этот сезон показал, что, играя весело в атаку, сзади у нас есть проблемы. Мы третье место заняли по количеству забитых мячей, но и в лидерах находимся по пропущенным голам, поэтому даже на зимних сборах мы делали акцент больше на оборону, поэтому нас немножко тянуло назад. Даже при этой игре у нас была куча моментов, но хромала опять же их реализация.
— Как оцениваете концовку сезона?
Константин Парамонов: Мы сыграли много ничьих, потому что перешли на другую схему, больше оглядывались назад. Главная задача была — не пропустить, а впереди по возможности создать момент и забить. Еще раз скажу, что эти результаты, потому что мы плохо реализовывали моменты, которые создавали. Но, к сожалению, даже первая игра второго круга показала (дома играли с Ижевском). Ижевск сзади закрылся, встал на своей половине поля, но мы вскрывали их и были моменты, но реализации не было: 0:0 сыграли. Таких игр было много. С «Камазом» понятно, с ним тоже 0:0 сыграли. Они сюда приехали играть от обороны, они нам так и сказали: «Мы знаем, что у вас веселая атака, поэтому наша задача — не пропустить». После игры мы разговаривали, тренер сказал сам тоже, что с нами считаются за этот год.
Валерий Волошин: Уважать заставили себя.
— Какие еще оценки дают «Звезде»?
Валерий Волошин: Все говорят, что играют в хороший, современный футбол, а не так что «бей-беги», осмысленный футбол. Естественно, что это заслуга главного тренера.
— Сколько спонсоров вам нужно привлечь на следующий год, понимаете, два, три? Я так понимаю, что вам 43 миллиона нужно покрыть и частными средствами. Это достаточно большие суммы.
Валерий Волошин: Я вам скажу, что мы их даже перекрыли на сегодня на будущий сезон. Мы же финансовые гарантии должны давать. Уже предоставили в правительство, что мы 50 на 50% готовы работать и мы можем двигаться. Ведем сейчас активные переговоры с другими потенциальными спонсорами.
— Что вам позволяют эти деньги делать в клубе?
Валерий Волошин: Несколько вырастет зарплатный фонд, обеспечение команды: питание, проживание, чтобы мы не были ограничены строго. Порой не хватало, приходится из внебюджета доплачивать.
— Какие-то кадровые перестановки в руководстве планируются?
Валерий Волошин: Руководство полностью остается то же.
— А в тренерском составе?
Константин Парамонов: Добавится тренер по физподготовке. Андрей Разин — наш легкоатлет знаменитый, который в составе сборной СССР участвовал на Олимпиаде. Мы с ним договорились, пока контракта нет.
— Много говорим об адаптации. И в начале прошлого сезона и сейчас. На будущий сезон обозначим главную задачу?
Валерий Волошин: Продвижение в Первую лигу, постараться зайти как можно скорее. Никто не говорит, что это будет трагедия, если мы в первый сезон не зайдем, в том году у нас не было такой задачи, была задача посмотреть, чем мы располагаем, какие турнирные задачи. Мы определились с финансами, с составом, с местом игры. Будем работать.