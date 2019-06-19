«Звезда» вернулась в футбол, старается вести себя как профи, но пока хромает в защите. Интервью о сезоне

Константин Парамонов: Мы сыграли много ничьих, потому что перешли на другую схему, больше оглядывались назад. Главная задача была — не пропустить, а впереди по возможности создать момент и забить. Еще раз скажу, что эти результаты, потому что мы плохо реализовывали моменты, которые создавали. Но, к сожалению, даже первая игра второго круга показала (дома играли с Ижевском). Ижевск сзади закрылся, встал на своей половине поля, но мы вскрывали их и были моменты, но реализации не было: 0:0 сыграли. Таких игр было много. С «Камазом» понятно, с ним тоже 0:0 сыграли. Они сюда приехали играть от обороны, они нам так и сказали: «Мы знаем, что у вас веселая атака, поэтому наша задача — не пропустить». После игры мы разговаривали, тренер сказал сам тоже, что с нами считаются за этот год.