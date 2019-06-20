В Ростове намерены изымать машины, с которых незаконно сбрасывают мусор

Подобная норма уже применяется в Санкт-Петербурге, Волгограде, Астрахани. Скоро в этот список должен присоединиться и Ростов. «Отходы незаконно сбрасываются в овраги, балки, на почву, и ликвидировать это приходится за счет средств местного бюджета. В Ростове нет пока подобной практики, но мы постоянно озвучиваем информацию о том, как это происходит в других регионах, и нас власти услышали», — говорит Федченко.