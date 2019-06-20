В Ростове намерены изымать машины, с которых незаконно сбрасывают мусор

Posted 20 июня 2019, 13:04
Published 20 июня 2019, 13:04
Modified 2 марта 2023, 14:37
Updated 2 марта 2023, 14:37
В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов могут начать конфисковать автомобили, с которых незаконно сваливают мусор на контейнерные площадки. Об этом сайту rostovgazeta.ru рассказал начальник управления экологического контроля ГК «Чистый город» Роман Федченко.
Подобная норма уже применяется в Санкт-Петербурге, Волгограде, Астрахани. Скоро в этот список должен присоединиться и Ростов. «Отходы незаконно сбрасываются в овраги, балки, на почву, и ликвидировать это приходится за счет средств местного бюджета. В Ростове нет пока подобной практики, но мы постоянно озвучиваем информацию о том, как это происходит в других регионах, и нас власти услышали», — говорит Федченко.
Сегодня наиболее остро стоит проблема доказательства вины юрлица, которое пользуется услугами нелицензированных организаций по вывозу мусора. При этом штрафы за подобные нарушения составляют всего две тысячи рублей.
Сейчас в Пермском крае также проходит мусорная реформа. Например, сейчас идет рассмотрение в суде двух антимонопольных дел в отношении участников торгов по выбору подрядчика на вывоз мусора в территориях края. УФАС подозревает фирмы в картельном сговоре. Снижение по лотам, в которых они принимали участие, было не больше 1%. Всего на аукционах разыграли более 1 млрд рублей.