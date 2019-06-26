Правительство Пермского края заплатит еще 5,5 миллиона рублей за фуршеты и кофе-брейки

Контракт будет действовать с момента подписания до 20 ноября 2021 года. Всего в этот период предполагается проведение не менее 115 мероприятий. Это заседания, совещания, семинары, форумы, конференции, конгрессы, рабочие поездки делегаций и официальные приемы. Услуги должны оказываться в Перми, Пермском крае и Москве.