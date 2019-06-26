Правительство Пермского края заплатит еще 5,5 миллиона рублей за фуршеты и кофе-брейки

Posted 26 июня 2019, 06:05
Published 26 июня 2019, 06:05
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
Правительство Пермского края ищет организацию, которая за 5,5 млн рублей займется обслуживанием завтраков, кофе-брейков, обедов, фуршетов и ужинов на официальных мероприятиях. В меню должны быть представлены блюда европейской и классической кухни, прохладительные и спиртные напитки. Также победитель торгов должен организовать работу официантов, поваров и гардероба.
Контракт будет действовать с момента подписания до 20 ноября 2021 года. Всего в этот период предполагается проведение не менее 115 мероприятий. Это заседания, совещания, семинары, форумы, конференции, конгрессы, рабочие поездки делегаций и официальные приемы. Услуги должны оказываться в Перми, Пермском крае и Москве.
В марте 2019 года правительство края провело аукцион на организацию фуршетов в аэропорту Перми. Стоимость контракта составила 1,1 млн рублей. Срок оказания услуги с 20 марта 2019 года по 30 ноября 2020 года.