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Posted 26 июня 2019, 06:05

Published 26 июня 2019, 06:05

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Правительство Пермского края заплатит еще 5,5 миллиона рублей за фуршеты и кофе-брейки

Правительство Пермского края заплатит еще 5,5 миллиона рублей за фуршеты и кофе-брейки

26 июня 2019, 06:05
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Госзакупки
Контракт рассчитан на организацию питания во время минимум 115 официальных мероприятий.

Правительство Пермского края ищет организацию, которая за 5,5 млн рублей займется обслуживанием завтраков, кофе-брейков, обедов, фуршетов и ужинов на официальных мероприятиях. В меню должны быть представлены блюда европейской и классической кухни, прохладительные и спиртные напитки. Также победитель торгов должен организовать работу официантов, поваров и гардероба.

Контракт будет действовать с момента подписания до 20 ноября 2021 года. Всего в этот период предполагается проведение не менее 115 мероприятий. Это заседания, совещания, семинары, форумы, конференции, конгрессы, рабочие поездки делегаций и официальные приемы. Услуги должны оказываться в Перми, Пермском крае и Москве.

В марте 2019 года правительство края провело аукцион на организацию фуршетов в аэропорту Перми. Стоимость контракта составила 1,1 млн рублей. Срок оказания услуги с 20 марта 2019 года по 30 ноября 2020 года.

#Общество#Госзакупки#Правительство пермского края
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