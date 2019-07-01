Как изменится жизнь пермяка в июле. Понятная памятка о самом главном

На период строительства деньги на таком счете «замораживаются» и передаются застройщику только после того, как он исполнит свои обязательства (сдаст дом). Это значит, что средства дольщика не пропадут. В случае расторжения договора с застройщиком или его банкротства, банк вернет все уплаченные деньги. Также средства застрахованы Агентством по страхованию вкладов.