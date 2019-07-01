Как изменится жизнь пермяка в июле. Понятная памятка о самом главном

Posted 1 июля 2019, 11:47
Published 1 июля 2019, 11:47
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
С 1 июля по Перми перестанут курсировать троллейбусы. Их заменят автобусы. Последние рейсы «рогатые» совершили 30 июня. Официальная причина закрытия троллейбусных маршрутов — низкая рентабельность. По словам городских чиновников, из-за низкого пассажиропотока и дорогого обслуживания троллейбусы являются убыточным видом транспорта.
Также отмену троллейбусов власти Перми приурочили к реконструкции комсомольского проспекта. Об этом мэр Дмитрий Самойлов заявил еще в феврале, когда представлял депутатам городской думы проект реконструкции Комсомольского проспекта.
С 1 июля все покупка квартир в строящихся домах переходит на новую систему — при помощи счетов-эскроу. Теперь застройщики не могут привлекать средства дольщиков напрямую, все средства будут переводиться на специальный счет в банке, который, в свою очередь, будет кредитовать застройщика.
На период строительства деньги на таком счете «замораживаются» и передаются застройщику только после того, как он исполнит свои обязательства (сдаст дом). Это значит, что средства дольщика не пропадут. В случае расторжения договора с застройщиком или его банкротства, банк вернет все уплаченные деньги. Также средства застрахованы Агентством по страхованию вкладов.
При этом новое правило не коснется строительных компаний, которые на момент вступления закона в силу успели построить 30% объекта и распродать 10% квартир. Они имеют право привлекать средства по договорам долевого участия.
31 июля вступит в силу закон об ипотечных каникулах. Таким образом россияне, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (потеря кормильца, нетрудоспособность, снижение дохода семьи на 30%), смогут рассчитывать на отсрочку платежа или его уменьшение.
Чтобы оформить ипотечные каникулы (максимум до шести месяцев), размер ежемесячных выплат по кредиту должен превышать 50% дохода заемщика, при этом размер кредита не должен превышать 15 млн рублей.
С 8 июля россияне не смогут попасть в Грузию прямыми авиарейсами. Указ о временном прекращении авиасообщения президент Владимир Путин подписал 27 июня. Официальной причиной такого решения стала забота о безопасности россиян. Сейчас в Грузии проходят массовые антиправительственные акции протеста.
Вырастет плата за «коммуналку»
С 1 июля во всей России пройдет вторая индексация тарифов на ЖКХ. Общий рост платы за коммунальные платежи в 2019 году в Пермском крае составит 3,1%. При этом самое значительное повышение платежей (в рублях) ожидается за отопление.
Новые тарифы, утвержденные Министерством тарифного регулирования и энергетики Пермского края, можно посмотреть в этой таблице.
С 1 июля в России поднимут пособия по уходу за детьми-инвалидами и инвалидами детства первой группы для неработающих родителей и опекунов. Выплата будет составлять 10 тыс. рублей в месяц вместо 5,5 тыс. рублей.
С 1 июля ставка по кредиту в микрофинансовой организации не может превышать 1% в день (365% в год). Также вводится запрет на размер процентов и неустоек по таким займам. Он не может превышать сумму первоначального займа более чем в два раза.
Например, с 1 тыс. рублей, взятой в кредит, с заемщика нельзя будет требовать больше 3 тыс. рублей: 1 тыс. рублей — сам долг, 2 тыс. рублей — максимум начисленных платежей.
Дорожный коллапс из-за ремонта улиц не закончится. В ближайшие три недели Пермь погрузится в адские пробки. По оценке директора МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максима Киса, пермяков ждет «самое значительное ограничение движения в городе Перми в 2019 году».