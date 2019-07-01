Плоды оптимизации. В Прикамье музей приостановил работу из-за сокращения штата и отсутствия онлайн-касс

Posted 1 июля 2019, 12:36
Published 1 июля 2019, 12:36
Modified 2 марта 2023, 14:36
Updated 2 марта 2023, 14:36
С 1 июля Чердынский краеведческий музей им. Пушкина приостановил свою работу. По техническим причинам для посещения закрыты все его здания: выставочный зал, музей истории веры, краеведческий музей, центр памяти Михаила Романова в Ныробе. Об этом сообщается в группе музея в соцсети ВКонтакте. Срок, на который приостановлена работа, пока не определен.
Как рассказал Properm.ru директор музея Александр Мистрюков, причины закрытия учреждения две: «Первая — это сокращение 14-ти смотрителей в рамках оптимизации, инициированной администрацией Чердынского района. Вторая — отсутствие онлайн-касс для работы с наличностью, которыми музей должен быть оборудован с 1 июля 2019 года в соответствии с Федеральным законом № 54 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ».
По словам директора, сегодня в районном управлении культуры ему сообщили, что деньги на покупку контрольно-кассовой техники были изысканы, и вскоре поступят на счет учреждения. «Конкретных сроков пока нет. Но даже если мы приобретем технику, работать на ней будет некому, ставок кассиров в музее нет. Раньше эти функции были возложены на смотрителей», — прокомментировал Мистрюков.
В ближайшем будущем сокращенных сотрудников планировалось принять на работу в другое непрофильное учреждение, которое бы сотрудничало с музеем в рамках аутсорсинга. «Сотрудники ушли 28 июня, и сегодня они еще не приступили к своим обязанностям в другом учреждении. Но когда их примут на работу, возникнет много других правовых проблем. Я как директор не смогу возложить на них полную материальную ответственность, так как они не будут сотрудниками музея. Должно быть подписано соглашение между двумя организациями, но его до сих пор нет», — говорит Александр Мистрюков.
В середине июня дирекция музея передала в управление культуры администрации Чердынского района письмо о том, что оптимизация приведет к закрытию учреждения. Портал Properm.ru направил запрос в администрацию по данной теме.