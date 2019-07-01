Плоды оптимизации. В Прикамье музей приостановил работу из-за сокращения штата и отсутствия онлайн-касс

В ближайшем будущем сокращенных сотрудников планировалось принять на работу в другое непрофильное учреждение, которое бы сотрудничало с музеем в рамках аутсорсинга. «Сотрудники ушли 28 июня, и сегодня они еще не приступили к своим обязанностям в другом учреждении. Но когда их примут на работу, возникнет много других правовых проблем. Я как директор не смогу возложить на них полную материальную ответственность, так как они не будут сотрудниками музея. Должно быть подписано соглашение между двумя организациями, но его до сих пор нет», — говорит Александр Мистрюков.