Гниющий дом с плесенью в Прикамье все-таки признали аварийным. Но переезд может затянуться на семь лет

Сюжет Аварийное жилье

В маневренном фонде Ильинского района недостаточно жилья для расселения всех нуждающихся.

В деревне Москвина (Васильевское сельское поселение, Ильинский район) завершилась экспертиза дома по ул. Подлесная. По ее результатам дом 1981 года постройки был признан аварийным. Однако, как рассказали Properm.ru в прокуратуре района, срок для расселения граждан определен до 31 декабря 2026 года «Дом будет снесен после полного расселения жителей, которое должно произойти в течение семи лет. В Ильинском районе силами органами местного самоуправления или частных инвесторов не строится жилье. Мы (прокуратура — Properm.ru) понимаем, что расселять их нужно. Но куда? Другого жилья, которое можно было предоставить им нет», — пояснили в прокуратуре. При этом в ведомстве отметили, что в Ильинском районе есть маневренный фонд, однако его мало. В очереди на такое жилье стоят и другие люди, чьи дома были признаны аварийными и до сих пор не расселены. Отвечая на вопрос Properm.ru о том, почему в районе не строится маневренный фонд, в надзорном ведомстве пояснили: «Мы знаем, что сейчас денег нет. Но мы видим, что администрация не бездействует в данном направлении: пытается изыскать деньги на покупку квартир, чтобы предоставлять гражданам, которые проживают в аварийном жилье». О проблеме дома на Подлесной, 12 Properm.ru начали писать в прошлом году, после обращения местной жительницы. Наталья пояснила, что в их доме нет централизованного отопления и проживающие семьи — всего 20 человек — обогреваются от печи. По словам жителей, они неоднократно обращались к властям для признания дома аварийным. Выяснилось, что 21 июня 2013 года было выдано заключение о признании дома аварийным и подлежащим сносу, но фактических мер по расселению никто не принимал. Позднее оказалось, что власти забыли забрать строительно-техническую экспертизу, необходимую для признания дома непригодным для проживания. После публикации в СМИ прокуратура начала проверку по данным фактам и отправила три акта реагирования в местный суд: о признании жилого дома аварийным, протест на действия «о создании межведомственной комиссии по признанию дома непригодным и аварийным» и представление главе поселения Ларисе Едзиевой. Где придется жить людям 10 фотографий гнилого дома с плесенью, который не признают аварийным. Просто посмотрите на него