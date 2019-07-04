properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 июля 2019, 08:07

Published 4 июля 2019, 08:07

Modified 24 декабря, 18:40

Updated 24 декабря, 18:40

Вагаршак Сарксян возглавил наблюдательный совет ХК «Молот-Прикамье»

Вагаршак Сарксян возглавил наблюдательный совет ХК «Молот-Прикамье»

4 июля 2019, 08:07
Фото: Properm.ru.
Сюжет
Молот-Прикамье
Наблюдатели ждут от «Молота» только высоких мест в турнирной таблице. Такая задача стоит перед новым гендиректором и тренером команды.

3 июля состоялось первое заседание наблюдательного совета ХК «Молот-Прикамье», на котором был утвержден его состав. Как пишет «Ъ-Прикамье», в состав совета вошли семь человек: депутаты заксобрания Алексей Антипов, Сергей Клепцин, Вагаршак Сарксян, Армен Гарслян, депутат Пермской гордумы Александр Колчанов, президент федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов и глава регионального минспорта Владимир Епанов. Председателем совета стал Вагаршак Сарксян.

Кроме этого на совете был представлен доклад нового генерального директора «Молота» Андрея Морозова о состоянии клуба. Члены наблюдательного совета попросили Морозова разработать план развития команды на ближайшие пять лет и озвучили задачи на сезон. По словам Вагаршака Сарксяна, с приходом нового тренера от «Молота» ждут только высоких мест в турнирной таблице. Команда должна выйти в плей-офф.

Cезон 2018/19 стал худшим в истории «Молота». Пермский клуб занял 27 из 29 мест в турнирной таблице ВХЛ. После этого в руководстве клуба произошли серьезные кадровые перестановки.

#Спорт#Молот-Прикамье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика