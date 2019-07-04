Вагаршак Сарксян возглавил наблюдательный совет ХК «Молот-Прикамье»

Posted 4 июля 2019, 08:07
Published 4 июля 2019, 08:07
Modified 24 декабря, 18:40
Updated 24 декабря, 18:40
3 июля состоялось первое заседание наблюдательного совета ХК «Молот-Прикамье», на котором был утвержден его состав. Как пишет «Ъ-Прикамье», в состав совета вошли семь человек: депутаты заксобрания Алексей Антипов, Сергей Клепцин, Вагаршак Сарксян, Армен Гарслян, депутат Пермской гордумы Александр Колчанов, президент федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов и глава регионального минспорта Владимир Епанов. Председателем совета стал Вагаршак Сарксян.
Кроме этого на совете был представлен доклад нового генерального директора «Молота» Андрея Морозова о состоянии клуба. Члены наблюдательного совета попросили Морозова разработать план развития команды на ближайшие пять лет и озвучили задачи на сезон. По словам Вагаршака Сарксяна, с приходом нового тренера от «Молота» ждут только высоких мест в турнирной таблице. Команда должна выйти в плей-офф.
Cезон 2018/19 стал худшим в истории «Молота». Пермский клуб занял 27 из 29 мест в турнирной таблице ВХЛ. После этого в руководстве клуба произошли серьезные кадровые перестановки.