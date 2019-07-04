Вагаршак Сарксян возглавил наблюдательный совет ХК «Молот-Прикамье»

Кроме этого на совете был представлен доклад нового генерального директора «Молота» Андрея Морозова о состоянии клуба. Члены наблюдательного совета попросили Морозова разработать план развития команды на ближайшие пять лет и озвучили задачи на сезон. По словам Вагаршака Сарксяна, с приходом нового тренера от «Молота» ждут только высоких мест в турнирной таблице. Команда должна выйти в плей-офф.