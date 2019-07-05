В Кудымкаре по горячим следам задержали молодого угонщика-неудачника

Posted 5 июля 2019, 07:28
Published 5 июля 2019, 07:28
Modified 2 марта 2023, 14:36
Updated 2 марта 2023, 14:36
В Кудымкаре завели уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, юноша взломал УАЗ-315195 и пытался его угнать. О преступлении в полицию сообщила владелица автомобиля. Отечественный внедорожник был припаркован возле дома на ул. Плеханова.
Молодой человек совершил преступление ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он подобрал ключ и через багажник забрался в автомобиль. Оказавшись в салоне внедорожника, юный преступник повредил замок зажигания и попытался запустить двигатель. После нескольких безуспешных попыток он скрылся с места преступления.