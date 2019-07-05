В Кудымкаре по горячим следам задержали молодого угонщика-неудачника

Молодой человек совершил преступление ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он подобрал ключ и через багажник забрался в автомобиль. Оказавшись в салоне внедорожника, юный преступник повредил замок зажигания и попытался запустить двигатель. После нескольких безуспешных попыток он скрылся с места преступления.