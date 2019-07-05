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Posted 5 июля 2019, 07:28

Published 5 июля 2019, 07:28

Modified 2 марта 2023, 14:36

Updated 2 марта 2023, 14:36

В Кудымкаре по горячим следам задержали молодого угонщика-неудачника

5 июля 2019, 07:28
18-летний юноша напился и попытался угнать припаркованный у дома УАЗ.

В Кудымкаре завели уголовное дело в отношении 18-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю, юноша взломал УАЗ-315195 и пытался его угнать. О преступлении в полицию сообщила владелица автомобиля. Отечественный внедорожник был припаркован возле дома на ул. Плеханова.

Молодой человек совершил преступление ночью, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Он подобрал ключ и через багажник забрался в автомобиль. Оказавшись в салоне внедорожника, юный преступник повредил замок зажигания и попытался запустить двигатель. После нескольких безуспешных попыток он скрылся с места преступления.

#Происшествия
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