От Чиркунова к Решетникову. Как власти Прикамья тратили и тратят миллионы на красивые картинки

Posted 10 июля 2019,, 05:45
Published 10 июля 2019,, 05:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Прежде чем говорить об отдельных проектах губернатора Олега Чиркунова (да и всех остальных руководителей региона), нужно вспомнить о мастер-плане, который в 2008–2010 годах был разработан голландским архитектурным бюро KCAP. Цена вопроса составила 145 млн рублей. Деньги на «спущенный сверху» проект были выделены из бюджета Перми, заказчиком выступало МАУ «Бюро городских проектов», которым руководил Андрей Головин (сейчас курирует инфраструктурные проекты Максима Решетникова).
В своей работе европейские архитекторы и инженеры рассказали и показали на картинках, как Пермь может развиваться в ближайшие 50 лет. Исходя из представленного голландцами мастер-плана развивались губернаторские «Проекты акупунктуры краевого центра», который включил в себя планы по реконструкции и строительству 30 объектов недвижимости на территории Перми. Самые известные из них: музей PERMM, вокзал Пермь-2, новый зоопарк, реконструкция аэропорта и эспланады, застройка территории бывшей шоколадной фабрики на Петропавловской. Часть этих проектов до сих пор остается «в подвешенном состоянии», а от других со временем решили отказаться.
Период «правления» губернатора Виктора Басаргина Пермским крае почти ничем не отличился в плане «больших строек». Ключевые проекты достались ему по наследству от предшественника. Однако в своих решениях Басаргин был более скромен и не стремился к «европеизации» Перми, как Олег Чиркунов.
В амбициях и желании провести реновацию Перми губернатор Максим Решетников, пожалуй, может обойти Олега Чиркунова. При этом многие его проекты — продолжение реализации мастер-плана, разработанного KCAP. О его актуальности, кстати, нынешний губернатор заявлял лично в эфире «Эха Перми».
Все инфраструктурные проекты Решетникова завязаны на концепции «Пермь — 300 лет на Каме», приуроченной к юбилею города. Денег и на их разработку край не жалеет и не стесняется просить поддержку у федерального правительства.
До окончания полномочий губернатора Максима Решетникова осталось 3 года. При этом от картинки к реальному строительству перешли только три инфраструктурных проекта: новый зоопарк, реконструкция Комсомольского проспект и фонтан на эспланаде. Последний значительно дешевле остальных (500 млн рублей, средства выделены городом, краем и Сбербанком). Остальные проекты находятся на этапе разработки или согласования документов. Точных дат их реализации никто не называет.