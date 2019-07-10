От Чиркунова к Решетникову. Как власти Прикамья тратили и тратят миллионы на красивые картинки

В своей работе европейские архитекторы и инженеры рассказали и показали на картинках, как Пермь может развиваться в ближайшие 50 лет. Исходя из представленного голландцами мастер-плана развивались губернаторские «Проекты акупунктуры краевого центра», который включил в себя планы по реконструкции и строительству 30 объектов недвижимости на территории Перми. Самые известные из них: музей PERMM, вокзал Пермь-2, новый зоопарк, реконструкция аэропорта и эспланады, застройка территории бывшей шоколадной фабрики на Петропавловской. Часть этих проектов до сих пор остается «в подвешенном состоянии», а от других со временем решили отказаться.