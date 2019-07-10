Почему в новом ледовом манеже в Березниках протекла крыша? Отвечает администрация города

Posted 10 июля 2019, 09:51
Published 10 июля 2019, 09:51
Modified 24 декабря, 18:37
Updated 24 декабря, 18:37
6 июля в социльной сети Вконтакте появилось видео, как в Ледовом манеже Березников протекла крыша. Само здание торжественно открыли неделей ранее, 29 июня.
В пресс-службе администрации города объясняют случившееся так: «Причиной протечки кровли стал незакрытый клапан в системе вентиляции помещения фойе и засор листвоуловителей дождеприемных воронок».
Устранять причину протечки «будет подрядчик, который был вызван на объект. Подрядчику предписано произвести дополнительную герметизацию кровельных примыканий».
Строительство крытого ледового катка началось еще в конце 2016 года. По проекту внутри здания — ледовое поле размером 26 на 56 метров, трибуна для зрителей на 298 мест и хозяйственные помещения. Подрядчик — ООО «Юнайт», стоимость всего строительства составила 212 млн рублей.
Ринат Алиев для Properm.ru