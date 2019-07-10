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Posted 10 июля 2019, 09:51

Published 10 июля 2019, 09:51

Modified 24 декабря, 18:37

Updated 24 декабря, 18:37

Почему в новом ледовом манеже в Березниках протекла крыша? Отвечает администрация города

Почему в новом ледовом манеже в Березниках протекла крыша? Отвечает администрация города

10 июля 2019, 09:51
Фото: Properm.ru.
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FAQ
Крытый каток торжественно открыли в день города, но уже через неделю посетители сняли на видео, как с потолка сооружения льется вода.

6 июля в социльной сети Вконтакте появилось видео, как в Ледовом манеже Березников протекла крыша. Само здание торжественно открыли неделей ранее, 29 июня.

В пресс-службе администрации города объясняют случившееся так: «Причиной протечки кровли стал незакрытый клапан в системе вентиляции помещения фойе и засор листвоуловителей дождеприемных воронок».

Устранять причину протечки «будет подрядчик, который был вызван на объект. Подрядчику предписано произвести дополнительную герметизацию кровельных примыканий».

Строительство крытого ледового катка началось еще в конце 2016 года. По проекту внутри здания — ледовое поле размером 26 на 56 метров, трибуна для зрителей на 298 мест и хозяйственные помещения. Подрядчик — ООО «Юнайт», стоимость всего строительства составила 212 млн рублей.

Ринат Алиев для Properm.ru

#Недвижимость#FAQ#Березники
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