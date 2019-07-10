Почему в новом ледовом манеже в Березниках протекла крыша? Отвечает администрация города

Строительство крытого ледового катка началось еще в конце 2016 года. По проекту внутри здания — ледовое поле размером 26 на 56 метров, трибуна для зрителей на 298 мест и хозяйственные помещения. Подрядчик — ООО «Юнайт», стоимость всего строительства составила 212 млн рублей.