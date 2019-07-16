В Удмуртии массово гибнут пчелы

В Удмуртии стала известа причина массовой гибели пчел в восьми районах. Как выяснили специалисты, дело в том, что в подморе пчел были обнаружена остатки инсектицидов, которые использовались для обработки полей и защиты растений от вредителей, пишет портал udm-info.ru.