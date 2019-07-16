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Posted 16 июля 2019, 09:26

Published 16 июля 2019, 09:26

Modified 2 марта 2023, 14:35

Updated 2 марта 2023, 14:35

В Удмуртии массово гибнут пчелы

16 июля 2019, 09:26
Несмотря на масштабы, в минздраве успокаивают - «катастрофы вселенского масштаба» не произошло.

В Удмуртии стала известа причина массовой гибели пчел в восьми районах. Как выяснили специалисты, дело в том, что в подморе пчел были обнаружена остатки инсектицидов, которые использовались для обработки полей и защиты растений от вредителей, пишет портал udm-info.ru.

Всего признаки отравления были установлена на 40 пасеках относящихся к восьми районам республики: Алнашскому, Балезинскому, Вавожскому, Воткинскому, Кизнерскому, Малопургинскому, Увинскому и Шарканскому.

Однако министр сельского хозяйства региона Ольга Абрамова отметила, что «катастрофы вселенского масштаба» в Удмуртии не произошло — погибло всего около 0,3% от общего количества пчел. Сейчас ущерб оценивается примерно в 3 млн рублей.

#Общество
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